Qaqortoq: Naturbrand fortsætter på anden dag

Jensine Berthelsen Lørdag, 05. august 2023 - 12:14

Bemærk: Illustrationen med det gule felt kan være upræcis, og er baseret på information fra politiet og brandvæsenet.



Vagtchef hos Grønlands politi, Ole Hald fortæller at politiet og brandvæsenet har sendt brandfolk materiel afsted til branden, der er omkring 5 kilometer nordvest for Qaqortoq med en helikopter:

- Indsatslederen har meddelt, at det er en brand som brandvæsenet kan få styr på, og jeg skal understrege at branden sker ude i naturen og der derfor ikke er fare for mennesker og bygninger, forklarer vagtchef Ole Hald fra Grønlands politi.

politiet ved ikke, hvordan branden er opstået.

- Det kan vi endnu ikke svare på, på nuværende tidspunkt. Vi ved ikke hvornår det startede, men anmeldelsen kom i går aftes. Indtil videre vil vi lade brandfolkene arbejde med at få slukket branden, og hvis de konstaterer, at der er noget der kan være mistænkeligt, og vi vil lade sagen stå åben indtil videre, foklarer Ole Hald.

Beredskabschefen: Vi satser på at slukke branden hurtigt

Beredskabschef i Kommune Kujalleq, Asmus Hansen fortæller til Sermitsiaq.AG, at området som brænder ikke er stort og at brandvæsenet i Qaqortoq regner med at kunne slukke branden relativt hurtigt:

- Vi er igang med brandslukningsarbejdet og vi har taget dronebilleder og vurderet omfanget af branden. Umiddelbart er det min vurdering at vi vil kunne slukke branden indenfor relativt kort tid, lyder det fra Asmus Hansen.