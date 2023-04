QAK er klar til at åbne stenbiderfiskeriet i nord

Merete Lindstrøm Tirsdag, 18. april 2023 - 09:49

Ligesom KNAPK´s lokalafdeling i Paamiut er QAK, Qalerualinniat Aalisagarniallu Kattuffiat (Organisation af fiskere af skalddyr og andre fiskearter) klart til at åbne stenbiderfiskeriet, når fiskerne vil i gang.

Der bliver altså ingen kamp med KNAPK for at få indhandlingen i gang i nord, når tid er. Det oplyser formand for QAK, Henrik Sandgreen, til Sermitsiaq.AG.

- Vi har ingen medlemmer i området syd på, så det blander vi os ikke i. Men så snart vores medlemmer i nord, siger der er åbent vand og hvilken dato, de er klar, så melder vi ind til Naalakkersusiut om at åbne for fiskeriet, slår den tidligere formand for KNAPK Henrik Sandgreen fast.

Ingen regler om hvilken forening der melder ind

I området 1E ved Paamiut åbnede fiskeriet på opfordring fra KNAPK´s lokalafdeling 10. april, efter at KNAPK´s hovedorganisation ikke ville være med til den pris som Royal Greenland havde meldt ud.

Henrik Sandgreen mener, forhandlingsmetoden for stenbiderfiskeriet er fin og påpeger, at Royal Greenlands udmelding ikke er ensbetydende med, at det er den pris fiskerne kan få.

- Vores fiskere kan jo selv forhandle pris med indhandlingsstederne, som de altid har gjort.

Har selv kæmpet med forhandlingerne

Henrik Sandgreen har i otte år været formand for KNAPK og i den forbindelse ledet forhandlingerne om prisen på indhandling af stenbiderrogn. Men han vil ikke udtale sig om den verserende konflikt.

- De ting, der forgår nu har jeg kun lidt kendskab til, så det vil jeg helst undgå at blande mig i, men vi (QAK, red.) laver som sagt gerne en prisaftale med Royal Greenland, sådan som vi plejer.

Han erkender, at der også har været knaster i forhandlingerne i hans tid som formand for KNAPK.

- De (Royal Greenland, red.) skyder en pris ud, og så forhandler vi derfra. Selvfølgelig har vi haft problemer med forhandlinger før, men så løser vi det selv parterne imellem. Den proces har der ikke været noget galt med, siger Henrik Sandgreen.