Putin sætter fokus på arktiske grænser

Thomas Munk Veirum Mandag, 30. januar 2023 - 11:45

En udtalelse fra den russiske præsident Vladimir Putin blev fredag noteret af flere internationale medier.



Forud for et møde i det russiske sikkerhedsråd blev Putin således citeret for at sætte fokus på Ruslands krav på Nordpolen:



- Vi har flere vigtige emner i dag, kolleger, vedrørende både den hjemlige dagsorden og spørgsmålet om den ydre grænse af Ruslands kontinentalsokkel i Det Arktiske Ocean. Lad os komme i gang, citerede Kremls hjemmeside Putin for at sige. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Efter Ruslands invasion af Ukraine er der ekstra bevågenhed på den russiske præsidents udtalelser.

Ikke uventet udtalelse

Ifølge Reuters gik Kreml dog ikke i yderligere detaljer med, hvad Putin mere konkret ville diskutere vedrørende kravet på kontinentalsoklen, men det oplyses, at flere højtstående embedsmænd, herunder forsvarsminister Sergei Shoigu og den udenlandske efterretningschef, Sergei Naryshkin, deltog i mødet.

Marc Jacobsen, adjunkt ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet, har set Putins udtalelse, og han siger til Sermitsiaq.AG, at der umiddelbart ikke er noget odiøst i, at spørgsmålet om kontinentalsoklen blev diskuteret i rådet.

Det afgørende er ifølge Marc Jacobsen, hvad der konkret blev talt om vedrørende de arktiske grænser, og det er altså indtil videre ikke blevet oplyst af Kreml.

Rusland har indgivet et krav på havbunden ved Nordpolen til FN, og Kongeriget Danmark og Canada har også indgivet krav til FN på området.