Pukkelhvaler: Langt under kvoten fanges årligt

Et forbud mod fangst af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua vil ikke vælte fangernes økonomi eller udhule deres selvforsyning af kød. Antalletaf pukkelhvaler, der er blevet fanget i Nuup Kangerlua de senere år, er for få til at give større udsving i fangernes levebrød.

Det mener kandidat til kommunalhvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, Juaaka Lyberth (IA) efter han har fået svar fra departementet for fangst vedrørende antal pukkelhvaler, der er blevet fanget i Nuuk de sidste par år.

Ifølge departementet blev én pukkelhval fanget i 2019 i Nuuk, en blev fanget i 2020 hvor endnu en blev fanget tilfældigt ved at blive viklet ind i bundgarn i fjorden omkring Nuuk.

- Forbud mod pukkelhvalfangst i Nuup Kangerlua, vil hverken reducere hvalfangernes økonomi eller landets kødsforsyning, konkluderer Juaaka Lyberth på baggrund af departementets oplysninger.

Kvoten på pukkelhvaler for vestkysten har ligget på ti om året siden fangsten blev genåbnet i 2010. Departementet for fangst oplyser, at fangsten af pukkelhvaler ligger under kvoten. Dermed har det ikke været nødvendigt at overføre restkvoter fra forrige år, som loven ellers giver mulighed for.

Mudderkast undgås

Juaaka Lyberth har ønsket fakta om pukkelhvaler på bordet, så det store havdyr ikke bruges som mudderkast i kommunalvalgkampen.

Forbuddet mod fangst af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua har fået en del kritik fra flere sider, hvor kritikken blandt andet går på, at fangernes mulighed for selvforsyning bliver udhulet.

Juaaka Lyberth oplyser, at partiet er åben for snak om erstatning af bundgarn, der bliver ødelagt af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua.

Departementet for fangst oplyser, at det især er i Qeqqata og Diskobugten, pukkelhvaler giver udfordringer for bundgarnsfiskeriet. Men også Nuuk har meldt om en pukkelhval, der vikler sig ind i bundgarn.