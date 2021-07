Under protester: Hjælpepakker forlænges

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. juli 2021 - 07:30

Obs: Det fremgik tidligere af artiklen, at der indføres en genopretningspakke. Beslutning om genopretningspakken er udskudt.

Tre hjælpepakker til turisterhvervet videreføres, og der tilføjes to nye branchekoder med virksomheder, der kan få støtte fra pakkerne.

Der bliver desuden indført en gradvis nedtrapning af, hvor meget støtte hver enkelt virksomhed kan få fra pakkerne.

Beslutning om en genopretningspakke udskydes.

Det fremgår af en afgørelse fra Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.

Sermitsiaq.AG kunne i går fortælle, at Naalakkersuisut havde bedt udvalget forlænge pakkerne ganske kort før, at de ville udløbe med udgangen af juni.

Udvalget godkendte følgende:

at de nuværende akutpakken, arbejdsmarkedspakken og aktivitetspakken alle for turisterhvervet fortsætter fra 1. juli 2021 til og med den 31. oktober 2021.

at branchekoden 47.78.30 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst omfattes af akutpakken pr. 1. juli og genopstartspakken, samt branchekoden 71.12.40 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. omfattes af akutpakken og arbejdsmarkedspakken pr. 1. juli og genopstartspakken,

at det maksimale støttebeløb i akutpakken pr. måned nedsættes til 750.000 kr. i perioden den 1. juli 2021 og til den 31. august 2021, til 500.000 kr. i perioden den 1. september 2021 og til den 30. september 2021, samt til 300.000 kr. i perioden den 1. oktober 2021 til 31. oktober 2021

De forskellige pakker: Akuthjælpepakke: Støtte til dækning af faste omkostninger, tabt fortjeneste og mulighed for kriselån Arbejdsmarkedspakke: Lønkompensation i stedet for afskedigelse af medarbejdere. Aktivitetspakke: Tilskud til rabatter på overnatning og oplevelsesture. Der er endnu ikke offentliggjort oplysninger om genopstartspakken - den foreslås indført 1.november. Kilde: Naalakkersuisut

Udvalget har godkendt hjælpepakkerne, fordi medlemmerne mener, det er vigtigt, at turisterhvervet får støtte under pandemien. Og det var i sidste øjeblik, fordi udvalget behandlede Naalakkersuisuts forslag onsdag, hvor pakkerne også stod til at udløbe, hvilket udvalget påpeger:

- Udvalget modtog sagen mindre end et døgn før Udvalget skulle behandle den. Ligeledes modtog Udvalget først retningslinjerne hjælpepakkerne 30 min før udvalgsmødet, skriver udvalget indledningsvist i sin afgørelse.

Udvalget er langt fra tilfreds med forløbet, fordi medlemmerne ikke har haft mulighed for at gennemgå materialet til genopstartspakken med tilhørende retningslinjer, med den grundighed som udvalget mener er nødvendig:

- Da hjælpepakkernes udløbsdato har været kendt af Naalakkersuisut, som selv fastsatte denne til 1. juli, skulle behovet være forudset. Dette er ikke acceptabelt, og Udvalget kræver, at dette forhold rettes til fremtiden. Ligeledes ønsker Finansudvalget en uddybning af, hvorfor sagen er indsendt på et så fremskredent tidspunkt, står der i udvalget afgørelse.

Hvor er naalakkersuisoq for erhverv?

Derudover undrer udvalget sig over, at der er naalakkersuisoq for finanser og indenrigsanliggender Asii Chemnitz Narup (IA), som er underskriver af oplægget til udvalget.

Udvalget spørger, hvorfor det ikke er naalakkersuisoq for erhverv, handel, udenrigs og klima Pele Broberg (N), når det er ham, der skal administrere de forskellige hjælpepakker.

På grund af tidspresset har udvalget valgt ikke at godkende to af indstillingerne fra Naalakkersuisut. Udvalget tilbyder at behandle punkterne på et møde 4. august.

Det godkender udvalget IKKE: