Nye hjælpepakker på vej til turisterhvervet

Merete Lindstrøm Onsdag, 30. juni 2021 - 10:19

Turistbranchen holder vejret i dag. De hjælpepakker, der eksisterer løber ud i morgen, så skal det fortsat være muligt at hente hjælp hos landskassen, så skal de nye pakker godkendes af udvalget i dag.

Sidste uge dukkede et udkast til en ny akutpakke op fra Departementet for Erhverv, hvor den samlede beløbsgrænse var ændret fra 1 millioner kroner til 100.000. Det skabte røre hos Grønlands Erhverv, som til avisen Sermitsiaq slog fast, at det kunne betyde flere konkurser hos turistaktørerne.

Men den pakke blev hurtigt hevet af bordet igen, og nu ligger et nyt forslag til behandling. Ifølge Sermitsiaq.AG,s oplysninger kommer forslaget fra Formanden for Naalakkersuisut selv. Det er altså en såkaldt formandsbeslutning, der ligger til grund for det, forslag der skal godkendes i dag.

Múte B. Egede bekræfter, at det endelige forslag har været forbi finansdepartementet og ham selv, før det lå klar.

- Der skulle justeres og tilføjes lidt i forslaget fra erhverv, og der skulle laves flere beregninger i finans, derfor kommer forslaget fra mig, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Trinvis nedtrapning af beløb

Ifølge redaktionens oplysninger, så indeholder pakken det samme som de hidtidige pakker og altså også den såkaldte aktivitetspakke, som dækker over staycationrabatterne.

Beløbet der har været muligt at søge pr måned, som indtil nu har ligget på én millioner kroner, bliver ikke som først foreslået sat direkte ned til 100.000 kroner. I stedet skal det trinvis skrues ned. Først til 750.000 fra august og så videre ned frem til 1. november, hvor det ender på 100.000 kroner. Det beløb skal så fortsat være gældende året ud, til pakken udløber.