GE: Den nye akutpakke kan føre til konkurser

- De hjælpepakker, der er nu, vil fortsætte med at gælde. Der er også mulighed for at holde sommerferie i landet med rabat ligesom sidste år. Det håber vi vil blive brugt godt, sagde formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) i starten af maj til KNR i forbindelse med fastholdelsen af 5 dages-karantænen, som turismebranchen var utilfredse med, da landet blev åbnet igen for rejsende, inklusive turister.

Derudover har han overfor Sermitsiaq tilkendegivet, at arbejdet for at redde landets kriseramte erhvervsliv, især turismebranchen, kunne forvente fortsat håndstrækning.

Men den akutpakke, som Naalakkersuisut behandlede i går torsdag, gav meget dybe bekymringer hos Grønlands Erhverv, der havde regnet med, at muligheden for kompensation ville give det trængte turisterhverv en afgørende og livgivende kompensation før en fuld genåbning:

- Jeg kan frygte, at det i værste tilfælde kan blive til et dødstød for virksomheder, der i forvejen har kæmpet for at beholde deres ansatte, hvoraf flere desværre har måttet igennem svære afskedigelser på grund af covid-19 krisen. Virksomhederne har trods den alvorlige krise bevaret optimismen, dels fordi der er en genåbningsstrategi, dels fordi der var udsigt til en, nok sidste, men mindst lige så vigtige, kompensation til alle lag i erhvervslivet.

