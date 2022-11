Projekt hjælper unge i bygder i uddannelse

Kassaaluk Kristensen Mandag, 14. november 2022 - 12:43

Et tilbud om et 1-års opkvalificeringsforløb for unge under 30 år som er bosat i bygder og afsidesliggende byer, er en succes. Det er NUIKI-projektet, som de seneste 13 år har gennemført i alt 25 projekter i 17 bygder og byer.

- Per den 1. august 2020 havde 27 ud af 30 elever gennemført, og ud af de 27 var 22 påbegyndt et uddannelsesforløb, resten i beskæftigelse.

Samlet har 375 unge været i samme forløb igennem 13 år.

I en redegørelse forklares det, at Naalakkersuisut planlægger at udvide projektet.

- Naalakkersuisut planlægger opstart af flere NUIKI-projekter i den nærmeste fremtid, og med NUIKI 2.0 vil Naalakkersuisut udvide indsatsen yderligere og på baggrund af projektets positive erfaringer opgradere indsatsen med en større tværfaglighed og relationel indsats, for at skabe vedvarende kultur i lokalsamfundene, lyder det i en arbejdsmarkedsredegørelse for 2021.

Unge skal løfte ældrebyrden

Arbejdsmarkedsredegørelsen slår endnu angang fast, at den ældre del af befolkningen bliver større i fremtiden, og at færre fremover skal forsørge de mange flere ældre, der er over pensionsalderen.

Økonomisk Råd har også i sin seneste rapport påpeget, at forskellen på uddannelsesniveauet mellem byer og bygder er stor.

- Med tanke på den nævnte demografiske udvikling hvor færre unge skal forsørge stadig flere ældre, er det af største vigtighed at skabe de bedste betingelser for, at unge gennemfører en uddanelse, lyder det.

Og det kan give god mening at holde fokus på bygderne, når det kommer til at få unge ind i arbejdsmarkedet. Tal præsenteret i redegørelsen viser, at ledigheden i byerne er mindre end i bygderne. Byerne har oplevet en nedgang i ledigheden på fra 7,0 procent til 4,9 procent i perioden 2016-2020, hvorimod bygdernes nedgang i samme periode er faldet fra 9,6 procent til 8,5 procent.

Mørketal skal findes

Arbejdsmarkedsredegørelsen slår også fast, at antallet af unge, der hverken er i uddannelse, i arbejde eller er registreret som arbejdsløse, også skal afdækkes.

Naalakkersuisoq for arbejdsmarked, Jess Svane, påpeger, at de unge bør motiveres i endnu højere grad til at tage en uddannelse efter endt folkeskole.

- Det fremtidige arbejdsmarked vil blive mere specialiseret og vil efterspørge kloge hoveder og dygtige hænder. Derfor bør vi som samfund støtte vores borger, og særligt de unge, i at få de bedste muligheder i forhold til at fuldføre en uddannesel. Dette vil ikke kun være til gavn for den enkelte, men også være til gavn for vores samfund som helhed, siger Jess Svane (S).

I skoleåret 2022-2023 opererer NUIKI i Narsaq, Kuummiut og Qaanaaq.