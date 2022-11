Redegørelse: For mange unge starter sent med uddannelse

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. november 2022 - 07:45

Det går den rette vej for uddannelsesniveauet i Grønland. Uddannelsesniveauet er stigende, men er fortsat lavt. Sådan lyder konklusionen i en arbejdsmarkedsredegørelse, som Naalakkersuisut har offentliggjort.

En opgørelse som Grønlands Statistik har lavet viser, at en stor del af de 55-64-årige har folkeskolen som højest gennemførte uddannelse. Samme tal for de 20-29-årige viser, at 59,9 procent endnu ikke har gennemført en anden uddannelse end folkeskolen.

- Dog er der tegn op, at de unge kommer sent i gang med en ungdomsuddannelse, idet en stor del af de 20-29-årige har folkeskolen som højest gennemførte uddannelse, lyder det.

Kilde: Grønlands Statistik

Motivation skal findes frem

Endnu engang cementeres det, at fremskrivelsen for Grønlands arbejdsstyrke bliver med færre, der skal forsørge flere i fremtiden.

Hvis udviklingen fortsætter som den gør nu, vil der være flere borgere over 67 år end der er i dag. Det skaber en ubalance i en befolkning, med en forventningen om, at der vil være under 50.000 indbyggere i landet i 2050, slår redegørelsen fast.

- Faldende folketal kombineret med en aldrende befolkning vil resultere i, at arbejdsstyrken bliver mindre, og dette vil stille store krav til arbejdsstyrken, lyder det.

- Der bør være et særligt fokus på at højne uddannelsesniveauet især blandt landets unge, hvor unge under 30 år skal vejledes og motiveres til uddannelse. Samtidig er det vigtigt at opkvalificere resten af den ufaglærte del af arbejdsstyrken over de næste år.

Flest ledige er unge

Redegørelsen tegner et billede, at unge, der aldrig starter en uddannelse er i højrisiko for at blive arbejdsløse en stor del af deres liv.

- Det er både en tragedie for den enkelte og dennes familie og omgangskreds; men det er samtidig dyrt for samfundet i mangel på skatteindtægter samt forøgede udgifter til offentlige ydelser, skriver Naalakkersuisut i deres redegørelse.

Selv med flere år med en positiv udvikling i uddannelsesniveauet er unge under 30 år fortsat overrepræsenterede i ledighedsstatistikken. Det til trods for, at færre unge under 30 år er ledige i dag end for fem år siden.

Kilde: Grønlands Statistik

For at få flest unge i gang med en uddannelse lige efter folkeskolen, vil Naalakkersuisut arbejde for at etablere en gruppe omkring folkeskolen, der skal løfte arbejdet og motivationen for de unge.

- Gruppen kan bidrage til bl.a., at ungemålgruppen fastholdes på dagsordenen, at fremtidige indsatser målrettet unge koordineres med eksisterende indsatser, at de forskellige ressortområder taler sammen om ungemålgruppen, og at der bliver taget hensyn til ungemålgruppen i nye strategier, indsatser og reformer, der direkte og indirekte påvirker målgruppen. Målet er at arbejdet tilsammen skal løfte vilkår og fremtidsmuligheder for alle landets unge, lyder det.

Naalakkersuisut pointerer samtidig, at de unges forældre også har et stort ansvar i at motivere deres unge til at tage en uddannelse efter endt folkeskole.