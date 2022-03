Professor om voldgift-udmelding: Selvstyret vrøvler

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. marts 2022 - 11:47

Naalakkersuisut har onsdag oplyst, at Greenland Minerals har anmodet om en voldgiftssag mod Grønland og den danske stat.



En voldgift er et tiltag, som er indføjet i et utal af aftaler. En voldgift handler om at have et forum, hvor det kan afgøres, hvem der har ret i forhold til en tvist om en konkret aftale.

Det forklarer Peter Pagh, der er professor ved Center for Offentlig Regulering og Administration på Københavns Universitet:

- En voldgiftssag kan finde sted, hvis parterne fra starten har indføjet det i en given aftale, eller hvis parterne bliver enige om det på et senere tidspunkt, fortæller han og understreger, at det er et helt normalt tiltag ved indgåelse af aftaler.



Udmeldingen om voldgiftssagen kommer efter længere tids spænding om, hvordan Greenland Minerals vil forholde sig til, at der i efteråret blev indført et forbud mod uran-udvinding her i landet.

- Udmelding er vrøvl

Naalakkersuisut har indtil videre fastholdt, at Greenland Minerals ikke har noget at komme efter med hensyn til eventuel erstatning for de hundredevis af millioner af kroner, som selskabet har brugt på at efterforske Kuannersuit-projektet. Projektet kan ikke realiseres som følge af uran-forbuddet.

I en pressemeddelelse langer Naalakkersuisut ud efter selskabet:

- Greenland Minerals har med anmodningen om en voldgiftssag valgt ikke at respekterer det grønlandske folks ønske om et uranforbud og søger via en dansk voldgiftsret, at gennemtvinge muligheden for at udvinde uran fra Kvanefjeldet.

Den udmelding er noget vrøvl, siger Peter Pagh. Han understreger, at en voldgift ikke handler om politiske beslutningsprocesser men om ansvar for overholdelse af aftaler.



Grønland kan vedtage, at man ikke vil overholde aftaler, man tidligere har indgået, men Grønland kan ikke vedtage, at modparten ikke har krav på erstatning, hvis aftalen ikke bliver overholdt, og det er det, som en voldgiftssag kan tage stilling til:

Parallel til Nordsøen

- En voldgiftssag handler om, hvordan en konkret aftale skal fortolkes, siger Peter Pagh.

Han understreger, at han ikke kender aftalen mellem Naalakkersuisut og Greenland Minerals, men han drager en parallel til et eksempel fra Danmark, hvor flere politikere har udtrykt ønske om at stoppe boringer efter olie i Nordsøen, før at de allerede givne licenser udløber:

- Her har jeg ikke hørt en eneste politiker sige, at det vil være gratis at stoppe for de boringer. Det vil efter al sandsynlighed medføre erstatninger til de berørte selskaber, siger Peter Pagh.

Han understreger, at sagen sagtens kan falde ud til Naalakkersuisuts fordel, men det afhænger af aftalens indhold.