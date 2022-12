Professor roser omstridt Sermersooq-budget

Thomas Munk Veirum Fredag, 09. december 2022 - 07:40

For nylig vedtog Kommuneqarfik Sermersooq budget for 2023. Der har været debat om budgettet, da det hviler på en forudsætning om, at kommunen får lov til at låne 1,25 milliarder kroner til at overtage anlægsprojekter fra kommunens kuldsejlede byudviklingsselskab NCD.



I den forbindelse udtalte kommunaldirektør Ole Jakobsen, at afdragene på det store lån ikke vil gå ud over kommunens levering af såkaldt kernevelfærd såsom drift af folkeskoler, daginstitutioner og ældrepleje.



Her på Sermitsiaq.AG har vi bedt professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, vurdere kommunaldirektørens udtalelser, og professoren er positiv:



- Jeg synes gennemgående, at han har ret i det, han siger. Det er rigtigt og sobert, og han ser realistisk på det.

Positivt overrasket

- Jeg blev egentlig overrasket over, at budgettet hang så godt sammen, siger Per Nikolaj Bukh. Han hæfter sig blandt andet ved, at kommunen har budgetteret sine indtægter konstant de kommende fire år, og det kalder han et sundhedstegn.



- Hvis en kommune ønsker at bruge en masse penge, er der som regel en tendens til at være lige lovligt optimistisk i overslagsårene. Man siger, det går ikke godt lige nu, men det kommer snart til at gå godt. Sådan synes jeg ikke, det er her, siger Per Nikolaj Bukh.

Han vurderer, at den måde, som kommunen vil finansiere oprydningen efter NCD, er realistisk, og han er overrasket over, at der oveni har været plads til politiske ønsker:



- Da jeg læste pressemeddelelsen og selve budgetforliget, for at se hvad det er, man gennemfører, så var jeg overrasket over, så mange fornuftige ting, man formår at få sat i gang, siger han.

Træls knast

Kommunen har endnu ikke fået godkendelse fra Naalakkersuisut til at låne de mange penge, så på vis afhænger budgettet af Naalakkersuisuts velsignelse.



Professoren siger, at lånet er nødvendigt for at få ryddet op:



- Der er knasten med det store lån. Det selvfølgelig træls, at man har det problem, man slæber med, men når man nu får lov til at optage lånet, så er der ryddet op, og så er det jo ikke noget, man kigger tilbage og brokker sig over.



- Man kan lige som fremadrettet få en velfungerende kommune på trods af gamle synder. Det her er en god anvendelse af pengene, hvor det er basal kernevelfærd, man styrker, siger Per Nikolaj Bukh.

Andre kommuner bragt i uføre af store projekter

Kommunaldirektør Ole Jakobsen har også fremhævet, at det er centralt, at de mange penge, som kommunen nu gerne vil låne, går til byggeriet af en stor skole i centrum af Nuuk samt en række daginstitutioner. Det er bygninger, der er med til at løse kommunens centrale opgaver, og situationen ville have været mere alvorlig, hvis pengene var gået til et prestigeprojekt som eksempelvis et stadion. Den betragtning er Per Nikolaj Bukh enig i:

- Det er fuldstændig reelt. Hvis man kigger på danske kommuner, som har været i uføre, så er det eksempelvis Holbæk Kommune. Her måtte man for nogle år siden foretage en genopretning blandt andet på baggrund af, at man havde tømt kassen ved at bygge en multiarena. Så det er ikke uden for skiven, når han nævner det.



- En multiarena kan også være rar at have, men det skal man ikke købe, før kernevelfærden er på plads, siger Per Nikolaj Bukh.

- Noget der må ryddes op

Udover oprydningen efter byudviklingsselskabet NCD, så står kommunen også overfor at skulle håndtere de omkring 400 boliger, som den har lejet af private investorer. Næste år koster boligerne kommunen 29 millioner kroner, som kommunen skal betale i tilskud, fordi udlejningen giver underskud.



Om den sag siger Per Nikolaj Bukh, at det kan have kostet på kernevelfærden men at man må se fremad:



- Det er noget, der skal ryddes op, da det har vist sig, at man har lavet nogle konstruktioner, som koster kommunen penge, som man ellers kunne have brugt på kernevelfærd.



- Hvis man kigger fremad, skal man jo bare holde op med det og så betale det det koster for at komme ud af det.