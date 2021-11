Professor imponeret over pædagogers brug af Tunngaviit

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 16. november 2021 - 15:43

Professor i psykologi, Lois Yamauchi, der forsker i implementering af Tunngaviit i daginstitutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq, er imponeret over hvor godt, daginstitutionerne har taget metoden til sig.

Lois Yamauchi kommer fra University of Hawaii, og undersøger hvordan brugen af Tunngaviit bruges i daginstitutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

LÆS OGSÅ: Udvalg godkender samarbejde med professor fra Hawaii

- Jeg er blevet imponeret over, hvordan pædagogerne bruger praksisserne og ser mange sammenhænge mellem det, de laver, og det, vi har gjort i Hawaii, siger Lois Yamauchi til Sermitsiaq.AG.

Metoderne i de syv Tunngaviit, som flere daginstitutioner bruger som pædagogiske redskaber som støtte blandt andet til børnenes sprogbrug er udviklet og benyttes i Hawaii.

Lois Yamauchi har fået tilladelse til at lave forskning i daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq for at kigge på, hvordan implementeringen er lykkes i Grønland.

Tre daginstitutioner deltager

Lois Yamauchi fik et ja fra kommunalbestyrelsen om at forske i daginstitutioners brug af metoden tilbage i september. De seneste to måneder har hun opsamlet data ved videooptagelser af personalets brug af redskaberne og interviews med pædagoger og personale i daginstitutioner. Hun oplyser, at hun også undersøger hvilke udfordringer, personalet oplever med implementeringen af Tunngaviit.

- Jeg har også talt med pædagogerne om Tunngaviit, hvordan de selv har udviklet materialer og protokoller til at fremme brugen af det, og hvad der har været nyttigt og svært ved implementeringen i Grønland, oplyser hun.

Hun kan endnu ikke oplyse om mere konkrete resultater, da forskningen endnu pågår men håber, at flere daginstitutioner vil deltage i forskningen.

- Forhåbentlig kan institutionslederne og personalet bruge resultaterne til at fortsætte med at bruge praksisserne og tilskynde andre til at bruge dem på deres institutioner, siger hun.