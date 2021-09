Udvalg godkender samarbejde med professor fra Hawaii

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. september 2021 - 15:34

Professor i psykologi Lois Yamauchi har søgt Kommuneqarfik Sermersooq om tilladelse til at lave forskning i daginstitutioner i kommunen.

Professoren kommer fra University of Hawaii, og hun vil blandt andet undersøge et bestemt redskab - Tunngaviit - som er skabt til at lave målrettede og indholdsrige aktiviteter for børn gennem leg.

Undersøgelserne vil blive udført i tæt samarbejde med 3-4 institutioners ledere og medarbejdere.

Ifølge kommunen har forskning vist at ved at anvende Tunngaviit forbedres kommunikation mellem mindre børn og medarbejdere, og Tunngaviit støtter også sprogudviklingen hos børnene.

Godkendt af udvalg

Udvalget for Børn og Skole i kommunen har godkendt, at professoren kan komme til Nuuk, og kommunen vil også betale billetten fra Hawaii.

Forskningen kan nemlig være værdifuld for kommunen, lyder det fra kommunens forvaltning:

- Det vil være godt givet ud for Kommunen at støtte dette projekt, idet en del af forvaltningens målsætning er, at efteruddanne ledere og medarbejdere. Kommunen vil opnå en kompetent og relevant forskning, som kan implementeres umiddelbart derefter i daginstitutionerne, skriver forvaltningen til udvalget.