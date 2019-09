Prisfald på rejer følges tæt af Finansdepartementet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 13. september 2019 - 07:29

Henrik Leth, bestyrelsesformand for Polar Seafood, kunne forleden over for Sermitsiaq.AG oplyse, at rejsepriserne siden april er faldet med godt 10 procent. En udvikling som vil slå igennem via færre indtægter til Landskassen på rejseafgifter og lavere løn og dermed skatteindtægter fra ansatte på rejetrawlerne.

Departementschef Nikolai Christensen fra Finansdepartementet forklarer, at man har anlagt en ”forsigtig tilgang til budgettering af rejeafgiften i 2020, og indtægterne til Landskassen forventes at være på et realitisk niveau”.

Det er derfor på nuværende tidspunkt for tidligt at tale om indtægtstab. Departementet for Finanser følger dog situationen tæt, understreges det.

Ikke rum for flere udgifter

- Udviklingen understreger, at der ikke er rum for flere udgifter i finanslovsforhandlinger, oplyser Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq til Sermitsitsiaq.AG.

Når Finansdepartementet skal vurdere provenuet fra rejeafgiften på finansloven følger man nøje udviklingen i fangstmængderne, rådgivningen af rejebestanden som danner grundlag for næste års højst tilladte fangstmængder samt rejepriserne lokalt og på verdensmarkedet.

Rejer, der forædles på landbaserede produktionsanlæg som kogte og pillede til eksport, er ikke afgiftsbelagt. Fald i prisen på kogte og pillede rejer vil derfor ikke få betydning for det nuværende finanslovsforslag for 2020 i forhold til provenu fra rejeafgiften.

Forsigtighedsprincip

Der er lagt et forsigtighedsprincip ind i vurderingen af provenuet på rejeafgiften, hvilket forklares på følgende måde:

- Ved budgettering af provenuet fra rejegiften i finanslovsforslag for 2020 anvendes 10% lavere priser end fiskeriet har opnået i gennemsnit på henholdsvi eksport og indhandling i 2018. Det forudsættes at TAC (højest tilladte fangstmængder) for rejer i 2020 bliver den samme som i 2019, men det antages i budgettet i forhold til forsigtighedsprincippet at kun 93% af TAC bliver udnyttet, hvilket svarer til et fangstmængde på 94.000 tons ud af en TAC på 100.948 tons. Historisk set har rejefiskeriet udnyttet hele TAC´en for rejer.