Advarsel: Reje-eventyret er måske slut

Henrik Leth giver et eksempel på, hvilke konsekvenser det får for det grønlandske samfund.

Et prisfald på skalrejer på fem kroner kiloet vil med 70.400 tons fiskede rejer resulterer i en mindre indtægt på 254 millioner kroner.

- Det vil medføre, at Landskassen vil miste i omegnen af 50 millioner kroner i rejeafgift, samtidig med at fiskerne går ned i løn, og dermed får reduceret deres skattebetaling, siger Henrik Leth.

International uro

Desuden bekymrer det ham, at Brexit-uroen i Storbritannien og handelskrigen mellem USA og Kina ser ud til at fortsætte, som kan medføre uro på aktie- og valutamarkederne til skade for den grønlandske eksportindtjening, hvor rejerne er den allervigtigste vare.

- Vor virksomhed har heldigvis flere ben at stå på og ikke alene afhængig af rejerne. Derfor tror vi fortsat på, at vi kan levere et godt 2019-resultat. Men vi er noget bekymret for, hvordan året 2020 vil udvikle sig med alle de faresignaler, der tegner sig i horisonten, fastslår Henrik Leth.