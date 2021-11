Pris på kystvagt-model er ikke undersøgt

Thomas Munk Veirum Torsdag, 18. november 2021 - 13:01

Formanden for Naalakkersuisut slår i et skriftligt svar fast, at Naalakkersuisut vil vente på Forfatningskommissionens betænkning, før man vil overveje, hvordan et selvstændigt Grønland skal forsvares.

Det vakte ellers opsigt i foråret, da daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N), udtalte, at han ønskede et forsvar af Grønland efter islandsk forbillede med beskyttelse fra USA.

- Vi skal ikke have et militær. Vi vil gerne have Islands-modellen, når vi ser på, at Island også har en kystvagtfunktion, men siger at det er USA, der kommer, når de mener, der skal udstationeres nogen, sagde Pele Broberg i et interview med DRs Deadline.

Vil afvente kommission

Demokraatits Jens-Frederik Nielsen har stillet en række spørgsmål til sagen her i efteråret:

- I den forbindelse er det interessant at vide, hvorvidt Naalakkersuisut på nogen måde har gennemtænkt dette scenarium eller om udtalelserne udelukkende bygger på gætværk og mavefornemmelser, lyder dele af begrundelsen for spørgsmålene fra Jens-Frederik Nielsen.

Svarene fra Múte B. Egede viser, at Naalakkersuisut ikke har gjort noget videre for realisere ønsket, som Pele Broberg fremsatte:

Har Naalakkersuisut rettet henvendelse til USA og forhørt sig hvad det vil koste os at blive beskyttet af USA?

Svar: Nej

Har Naalakkersuisut rettet henvendelse til Island for at forehøre sig om, hvad den "islandske model” med kystvagtfunktion koster?

Svar: Nej

Mute B. Egede oplyser i stedet, at man vil afvente Forfatningskommissionens betænkning, 'før man kan lave konkrete overvejelser vedr. forsvar af et selvstændigt Grønland.'

Svar har været to måneder undervejs

Naalakkersuisoq Pele Brobergs udtalelser vakte debat i politiske kredse, da det er et område, hvor politikerne bestemt ikke er enige. Formanden for Naalakkersuisut skriver i sit svar, at man vil søge brede forlig inden for området:

- Naalakkersuisut vil arbejde på at indgå forlig, der rækker så bredt som muligt, på tværs af partier og valgperioder, og i samarbejde med Inatsisartut. Dette gælder også indenfor Grønlands udenrigs-, sikkerheds-, og forsvarspolitik.

Selvom flere af Múte B. Egedes svar til Jens-Frederik Nielsen må betegnes som kortfattede, så har svarene været længe undervejs. Jens-Frederik Nielsen stillede spørgsmålene 6. september, og bad om svar inden for 10 arbejdsdage.

Selve svarene er dateret 3. november og blev først offentliggjort 17. november - mere end to måneder efter de var blevet stillet.