Pressemøde om nye regler for indrejse

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. september 2020 - 10:03

I en kortfattet pressemeddelelse har Selvstyret tirsdag indkaldt til pressemøde om ændringer i reglerne for indrejse.

Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim, og landslæge Henrik L. Hansen vil deltage på mødet, der finder sted klokken 13.

Dermed tyder det på, at Naalakkersuisut har besluttet at stramme op på reglerne for indrejse til Grønland, som følge af at smittetallene i Danmark har været stigende.

Allerede i sidste uge varslede chef for Selvstyrets Coronastab, Hans-Peder Barlach Christensen, at man overvejede at ændre i bekendtgørelsen om indrejse.

Ifølge Coronastabschefen gik overvejelserne på at genindføre et krav om fem dages karantæne til borgere, der rejser ind i Grønland.

- Hvis man ikke vil testes efter fem dage, skal man være i frivillig karantæne i 14 dage, sagde Hans-Peder Barlach Christensen til Sermitsiaq.AG i sidste uge.

Sermitsiaq.AG dækker naturligvis pressemødet senere i dag.