Landslægen: Stor sandsynlighed for covid-19 smittede i landet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 29. september 2020 - 07:49

Antallet af rejsende, der er påvist positive med COVID-19, og dermed ikke må komme ind i landet, er øget betydeligt. Den seneste måned er i alt ti rejsende nægtet adgang til atlantflyveren fra Kastrup, efter de rejsende var påvist smittet med coronavirus. Det fortæller landslæge Henrik L. Hansen:

- Risikoen for, at der er kommet smitte ind er betydelig højere nu end for en måned siden. I august blev der ikke fundet nogen smittede i screeningen blandt rejsende fra Kastrup. Men den seneste tid har vi fundet ti positive, siger han og fortsætter:

Myndighederne anbefaler: Vask dine hænder tit og brug håndsprit

Host eller nys i et lommetørklæde eller i dit ærme – ikke i dine hænder

Undgå at spytte. Det kan være smittekilde for andre.

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Vær opmærksom på rengøring og udluftning - både hjemme og på arbejdspladsen

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom

Hold afstand kilde: Landslægeembedet

- Smittepresset på Grønland er steget betydeligt. Det betyder, at der er høj risiko for, at der allerede er smittede i landet, siger Henrik L. Hansen.

Landslægen vurderer, at to ud af tre smittede bliver fanget i screeningen i Kastrup før afrejse.

Det betyder, at der er stor risiko for, at der er mindst tre COVID-19-positive, der færdes i landet.

Fare for smitteudbrud

Den seneste tid er der et smitteudbrud i Færøerne, hvor man ikke ved, hvordan smitten kom ind i landet. En smittekæde er opsporet, hvor de smittede ikke har en historik med rejse til udlandet.

Sådan et scenarie kan Henrik L. Hansen ikke afvise vil ske i landet.

- Det værste, der kan ske er, at der er flere personer, der bliver smittet på meget kort tid, og at smitten opstår flere steder i landet. Derfor bør vi altid opføre os som om, at der allerede er smitte i landet, siger Henrik L. Hansen.

Testkapacitet skal øges

Landslægen fortæller, at der allerede i bekendtgørelsen om forsamlinger er lavet tiltag for at undgå smitte flere steder på kysten. Blandt andet anvendes påbud om ingen møder eller arrangementer, hvor borgere fra flere kommuner deltager, og ingen direkte indrejse til nogle dele af landet.

Derudover skal testkapaciteten øges, for at imødegå en eventuel smittespredning og behov for

mere testning i landet.

- Det er helt nødvendigt med høj testkapacitet, når der opstår smitte. Vi har ikke sat et mål om, hvor mange tests om dagen, man skal nå. Men testkapaciteten skal øges væsentligt, siger Henrik L. Hansen.

Han fortæller, at man på et tidspunkt i foråret har testet op mod 200 per dag.

Tests per dag er allerede steget siden Naalakkersuisuts anbefaling om re-test efter indrejse.