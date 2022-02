Pressemøde klokken 13: Krydstogtbranchen holder vejret

Merete Lindstrøm Onsdag, 23. februar 2022 - 10:06

Den seneste tid er langt de fleste restriktioner blevet fjernet her i landet, men krydstogtsturismen har fortsat udfordringer med sommerens planlægning. Hvorvidt det er det, pressemødet skal handle om, fremgår dog ikke af invitationen.

Der er anmeldt over 370 anløb til sommeren 2022, heraf alene 49 i Nuuk, svarende til ca. 50.000 turister.

LÆS OGSÅ: Turistoperatør: Vi har ikke råd til at vente

På et pressemøde den 9. februar kunne naalakkersuisut oplyse, at langt de fleste restriktioner ville bortfalde ved midnat. Men Krydstogtoperatørerne måtte fortsat væbne sig med tålmodighed.

Múte B. Egede sagde i samme ombæring at der endnu ikke var taget stilling til de restriktioner, som fortsat spænder ben for planlægning af sommerens godt 370 meldte anløb til landet af krydstogtsskibe.

Presset af manglende afklaring

Skibe kan fortsat ikke sejle ind og lægge til kaj, hvis de har været i andre lande de seneste 14 dage. Det gælder også for krydstogtskibe, og skaber problemer for langt de fleste planlagte anløb.

- Det, at der ikke er taget stilling til sæsonen skaber en stor uvished for os. Ingen kan håndtere uvished i så lang tid, sagde Martin Sørensen der er turistoperatør og driver Siku Hostel and Tours i Uummannaq, om udmeldingen.

Múte B. Egede oplyste på pressemødet, at der først ville blive taget stilling til marts. Men I dag afholder Naalakkerusiust for Erhverv, Pele Borberg (N), pressemøde sammen med Naalakkersuisoq for Sundhed, Kiista Fencker (N), som er tilbage efter sygeorlov, og landslæge Henrik L. Hansen.

Sundhedsvæsenet skal kunne følge med

Det har siden midt februar været et massivt pres fra branchen og Grønlands Erhverv for at få sat skub i tingene, så operatørerne har noget konkret at planlægge deres indtægter i sæsonen efter.

Et af argumenterne for ikke at droppe restriktionerne for skibe har været at sundhedsvæsenet fortsat har været presset og, at et stort krydstogtskib med coronaudbrud ombord mens de ligger i havn i Grønland, hurtigt kan vælte vores sundhedsvæsen.

Men ifølge GE er flere af de skibe, der anløber, udstyrede med eget medicinsk personale og sygestuer/hospitalsafsnit, og man vil derfor kunne stille en række relevante krav forud for anløb.