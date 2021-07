Pressemøde om corona klokken 13

Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. juli 2021 - 10:37

Den seneste uge er der konstateret smittede i fire forskellige byer. Landslægen er bekymret over udsigten til, at det kan være den meget smitsomme Deltavariant, der er kommet til Grønland. Det får nu Naalakkersuisut til at indkalde til pressemøde om coronasituationen.

De fleste af den seneste tids 10 smittede personer er kommet ind i landet på flyet fra Danmark den 6. juli. Der er opdaget smitte i Sisimiut, Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk. To af de smittede har også været i Narsarsuaq, hvor der er fløjet til fra Nuuk.

Flere smittede er på femdagestesten testet negative for efterfølgende at teste positiv. En enkelt smittet er færdigvaccineret.

Afventer svar på variant

Landslæge Henrik L. Hansen har tidligere oplyst at det er forventeligt at den såkaldte Deltavariant kommer her til landet, da det er den, de fleste i Danmark er smittet med på nuværende tidspunkt.

Weekendens testresultater er sendt til Danmark for at blive analyseret, men der er endnu ikke svar på, hvilken dariant der er tale om.

Sundhedsministeriet oplyser på Twitter at kontakttallet i Danmark er steget til 1,3, hvilket vidner om en stigende epidemi. Det er det højeste i 11 måneder. I sidste uge blev tallet opgjort til 1,2.

For nylig har Naalakkersuisut oplyst, at der blev arbejdet på en genåbningsplan i samarbejde med de forskellige partiformænd, men efter de seneste dages begivenheder er det tvivlsomt, om den kommer på bordet foreløbigt.