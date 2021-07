Endnu tre smittede

Merete Lindstrøm Mandag, 12. juli 2021 - 17:20

Én person i Qaqortoq og to personer i Sisimiut er testet positive for corona mandag. De var på samme flyvning til Grønland, som de personer, der blev testet positive lørdag, men sad ikke i nærheden af dem.

Da en af de smittede personer i Sisimiut har været i kontakt med mange i de seneste dage, opfordres alle borgere i Sisimiut til at være opmærksomme på symptomer og blive testet, hvis der er det mindste tegn på sygdom.

Det er endnu for tidligt at sige, om det er den smitsomme deltavariant, der nu har gjort sit indtog i Grønland, men prøver fra weekendens test er blevet sendt til analyse i Danmark i dag.

LÆS OGSÅ: Coronavirus: Fire nye smittede fundet i tre byer

Alle der fløj fra København til Kangerlussuaq tirsdag den 6. juli opfordres til at gå i karantæne og lade sig teste, også selv om de er fuldt vaccinerede eller allerede har fået fortaget deres femtedagstest.

- Meget tyder på, at der er tale om en meget smitsom variant. Det har vist sig, at smittede personer ikke nødvendigvis tester positive på femtedagen. Derfor er det særdeles vigtigt, at alle der fik femtedagstesten lørdag, går i karantæne og får foretaget en ny test, siger Landslæge Henrik L. Hansen.

Femdagestesten er ikke nok

Alle med symptomer på Covid-19 anbefales straks at henvende sig telefonisk til nærmeste sundhedscenter eller regionssygehus med henblik på at få aftale om testning.

- Der kan være smitte blandt rejsende, vi endnu ikke har fundet. Det er derfor afgørende, at alle bidrager til at undgå smittespredning: Hold afstand og undgå fysisk kontakt, hold god håndhygiejne og bliv hjemme, hvis du har symptomer, lyder opfordringen.

Det er endnu for tidligt at sige, om det er den smitsomme deltavariant der nu har gjort sit indtog i Grønland, men prøver fra weekendens test er blevet sendt til analyse i Danmark i dag, oplyser myndighederne.

Vaccinationen er meget vigtig

Ifølge landslægen viser de seneste smittetilfælde, at det bliver stadig sværere at holde Corona ude af landet. Han opfordrer derfor alle til at blive vaccineret.

- Disse smittetilfælde viser, hvor vigtigt det er, at alle der har muligheden for det, lader sig vaccinere. Selv om vaccinen ikke yder 100 procents beskyttelse mod smitten, viser alle erfaringer, at de vaccinerede får et meget mildere sygdomsforløb, siger Henrik L. Hansen.

Vaccinationerne kan altså både hjælpe til at forhindre sygdom og dødsfald, og det kan være med til at lette presset på sundhedsvæsenet ved et større smitteudbrud.

Mulighed for test

Der er følgende testmuligheder for alle omfattet af ovenstående anbefalinger tirsdag den 13. juli

Nuuk:

Testning af personer, som kan have været udsat for smitte på fly, mv. kl. 10:30 til 12:00.

Almindelig 5. dags testning foregår som sædvanlig fra kl. 08:15 til 10:00.

Testning finder sted i Testcentret i det tidligere Kalaaliaraq ved siden af Brugseni i centrum af Nuuk.

Qaqortoq:

Åbning for testning fra kl. 09:00

Testning finder sted på regionssygehuset.

Ilulissat:

Testning af personer, som kan have været udsat for smitte på fly, mv. kan ske fra kl. 13:00.

Almindelig 5. dags testning foregår som sædvanlig fra kl. 09:00. Testning finder sted på regionssygehuset.

Alle øvrige steder kan oplysning om åbningstid og testning fås ved henvendelse til det lokale sundhedscenter.