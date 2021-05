Post-division får nyt navn og ny topprofil

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 12. maj 2021 - 08:30

Gennem et stillingsopslag, hvor Tele-Post søger en afløser for den tidligere postdirektør Per Svendsen, fremgår det med al tydelighed, at en storstilet transformation af post-divisionen er søsat i den nye fireårige strategiperiode for det selvstyreejede teleselskab.

Digitaliseringen og borgernes stigende onlinehandel stiller helt nye krav til handel og logistik, fremgår det af stillingsopslaget.

- Derfor søger vi en ny direktør for Digital Handel og Logistik, som sammen med ca. 100 medarbejdere, får ansvaret for at bringe varer og pakker til kunder i hele Grønland. Direktøren får også ansvaret for at skabe nye muligheder for samhandel og åbne Grønland for verden, fremgår det af stillingsopslaget.

Digital tidsalder

- Som direktør vil du overtage den tidligere Post-division i Tele-Post, og få ansvar for at sikre den digitale transformation og videreudvikle områder som post, logistik og frimærker til den digitale tidsalder, står der.

Den nye topchef, der skal have relevant uddannelse og forståelse for digitale mulighder, skal have øje for at indgå strategiske partnerskaber, der kan styrke onlinehandel, ”så hele den grønlandske befolkning nemt og hurtigt kan få adgang til et større og bredere udbud af varer”.

Direktøren for Digital Handel og Logistik vil i lighed med den tidligere postdirektør indgå i teleselskabets ledelsesgruppe og referere til den administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen.

