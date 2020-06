Portræt af en læser

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 20. juni 2020 - 15:05

Paninnguaq Steenholdt er 29 år og venter sit andet barn. Hun har en mellemlang uddannelse og bor i Nuuk.

Hun passer godt til profilen, der er beskrevet i rapporten ”Læsning af grønlandske bøger”, der er udarbejdet af HS Analyse for Grønlands Forfatterforening, KA.

En profil, der oftest læser bøger lyder således:

Kvinde

Længere uddannelse

Bosat i Nuuk

- Jeg elsker at læse bøger. Også grønlandske bøger. Når man læser drager man ind i forfatterens verden og jeg bliver helt opslugt af den verden, der bliver præsenteret for mig i bogen, siger Paninnguaq Steenholdt.

Forunderlige verden

Hun har købt de seneste oplag af Ole Brandts bøger om Qooqa og har læst første bind.

- Jeg har ikke rigtig nogen genrefavoritter, men jeg elsker at læse historier om fangerkulturen i Grønland.

Hun fortrylles af bøgernes forunderlige verden, og hun bruger læsning som afslapning.

- Hvis vi sammenligner bøger med film, så ser vi kun det, filmen viser. Men vi føler langt mere og kommer helt tæt på figurerne, når vi læser bøgerne. Man bliver betaget, fortæller Paninnguaq.

Hun understreger, at hun også læser bøger på andre sprog.

Færre læsere

Rapporten om den grønlandsksprogede del af befolkningens læsevaner tyder på, at grønlandske forfattere har færre læsere nu end for 13 år siden. Det ærgrer Paninnguaq Steenholdt, der mener, at grønlandske forfattere har en stor rolle i arbejdet med at bevare det grønlandske sprog.

- Vi er ikke mange, der snakker grønlandsk. Og man siger, at vores sprog er i fare for at uddø. Vores forfattere holder sproget i live, siger Paninnguaq.

Paninnguaq Steenholdt er mor til sønnen Qillaq på seks år og venter sit andet barn. Hun læser jævnligt børnebøger for sønnen, og giver dermed læselysten videre til sine børn.

- Vi elsker at læse om aqipi, kaassassuk og børnebøger, der er oversat til grønlandsk, siger Paninnguaq Steenholdt.