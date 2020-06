Rapport: Færre læser grønlandske bøger

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 18. juni 2020 - 10:57

Rapporten om grønlændernes læsevaner kan være en nedslående læsning.

Interesseren for grønlandske bøger daler hos grønlænderne. Samtidig vurderer grønlænderne, at deres læseevne på grønlandsk er blevet dårligere siden seneste undersøgelsen i 2007.

Det er konklusioner i den seneste rapport af undersøgelse af grønlandske læsevaner, der er udarbejdet af HS Analyse for Grønlands Forfatterforening.

Portræt af en læser

Undersøgelsen baserer sig på i alt 709 tilfældigt udvalgte personer over 18 år fra hele landet. Af naturlige årsager er alle deltagerne grønlandsksproget, og undersøgelsen er gennemført fra midten af marts frem til midten af april i år.

Ifølge undersøgelsen er det en kvinde, der har en længerevarende uddannelse, som bor i Nuuk, der læser flest grønlandske bøger. Generelt er interessen for grønlandske bøger dog dalende:

- Interessen og lysten til at læse den grønlandske bog er dalende, også der, hvor det grønlandske sprog er det benyttede daglige sprog i bygder og yderdistrikter, lyder det fra formanden for Grønlands Forfatterforening, KA, Juaaka Lyberth.

Ud af de 709 deltagere var 26 procent i gang med at læse en grønlandsk bog under undersøgelsen. For 35 procent gælder, at de ikke har læst en bog på grønlandsk inden for det seneste år.

Gys og minder

Grønlands Forfatterforening ønsker at løfte kvaliteten af grønlandske bøger. Derfor er undersøgelsen gennemført.

Og noget tyder på, at grønlandske forfattere bør fokusere på gysere og erindringsbøger. Det er de to genrer, der hitter hos de læselystne grønlændere.

- Interessen for at læse erindringsbøger på grønlandsk er meget stor. Hele 37 procent er således ”meget interesseret” i at læse denne type bøger, mens andre 18 procent er ”noget interesseret”, lyder det i undersøgelsen.

Hele 40 procent af respondenterne er ”meget interesseret” i at læse gyser- og spøgelseshistorier på grønlandsk, viser undersøgelsen. Det er de yngre deltagere under 40 år, som er mest interesseret.

Ærmer skal smøges

- Undersøgelsen viser ganske klart, at der er meget arbejde, der venter forude for at fremme den grønlandske bog, intern i Grønland og i udlandet, skriver Juaaka Lyberth i en pressemeddelelse.

Grønlands Forfatterforening har igennem finansloven for 2020 fået bevilget 700.000 kroner til at etablere en Grønlands Litteratur Kontor – GreenLit. Ambitionen er blandt andet at fremme læselysten og gøre grønlandske bøger kendt i udlandet.

Midlerne er dog ikke udbetalt endnu, men forventes at lande på KA’s konto den 1. juli, oplyser Grønlands Forfatterforening, KA.

