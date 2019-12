Politisk krav: Kollegier skal være udstyret med røgalarmer

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 09. december 2019 - 17:45

I sidste uge opstod der en brand i et kollegie i Sisimiut. To personer blev lettere røgforgiftet, men deres held var, at personer uden for bygningen fik dem vækket ved højlydte råb.

Kollegiet var ikke udstyret med røgalarmer, hvilket har chokeret moderen til den ene person, som blev lettere røgforgiftet. Beredskabschef Ole Kreutzmann, Sisimiut, oplyser til Sermitsiaq.AG, at man kun kan anbefale de ansvarlige for bygningerne, at de installerer røgalarmer.

LÆS OGSÅ: Ingen røgalarmer i brandhærget kollegie

- Det må vi have lavet om på, så det fremover bliver et krav, at kollegier er udstyret med røgalarmer, siger Pele Broberg, Partii Naleraq, til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser på baggrund af Sermitsiaq.AG’s oplysninger, at han vil forfatte et paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut, så det kan blive afklaret, at der tages hånd om problemet.

Man skal kunne sove trygt

Demokraternes Justus Hansen bakker Pele Broberg op.

- Det er vigtigt at de unge mennesker kan sove trygt om natten. Ja, for den sags skyld handler det også om, at forældrene ved, at de unge kan sove i trygge omgivelser, siger Justus Hansen, der ser frem til, at Naalakkersuisut får ændret bygningsreglementet.

Sermitsiaq.AG har skrevet til Naalakkersuisoq for Boliger Karl Frederik Danielsen for at høre, om han vil tage initiativ til en ændring af bygningsreglementet. Vi har imidlertid endnu ikke fået svar.