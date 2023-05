Politiet: Vi ved ikke hvem der skød

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 03. maj 2023 - 09:48

OBS: Opdateret kl. 10.52 med flere oplysninger fra politiet.

Politiet efterforsker fortsat sagen om skyderiet ved skiliften i Tasiilaq, der skete tirsdag eftermiddag.

Vagtchef Jørgen Madsen oplyser, at politiet endnu ikke har anholdt en gerningsmand, men fortsætter efterforskningen.

- Vi kender ikke til identiteten på gerningsmanden. Og vi har heller ikke fået tip fra borgere om, hvem det kunne være. Vi vil gerne i kontakt med borgere, der kan have viden om sagen, siger Jørgen Madsen.

Ingen onde hensigter

Politiet understreger dog, at der ikke er tegn på, at skudepisoden er sket med onde hensigter.

- Der er ikke noget, der indikerer, at der er blevet skudt mod personer eller

genstande, der kan have bragt andre mennesker i fare. Vi har ikke fået flere anmeldelser, hørt flere skud eller på anden måde fået indikationer på, at personen har haft onde hensigter med at afgive skuddene. Vi har altså ikke fornemmelse af, at borgerne skal være bekymrede, fortæller politikommissær Malik Sandgreen.

Vagtchefen kan ikke forklare, hvordan en gerningsmand kan forsvinde på den måde i en forholdsvis lille by med relativt få indbyggere.

- Det er et godt spørgsmål. Vi ved, at betjentene mistede synet af gerningsmanden, da personen løb op mod fjeldet efter skudepisoden. Vi har afsøgt området ved hjælp af en drone, men har ikke fundet nogen, fortæller vagtchefen.

Flere skud affyret

Grønlands Politi modtog anmeldelsen om skyderi i Tasiilaq tirsdag eftermiddag, hvor der blev affyret flere skud ved skiliften, som er meget tæt på børnehaven Pingaeeqqad. Politiet har efterlyst vidner men har fortsat ikke fået de afgørende tip fra befolkningen, der kan bruges.

- Vi er fortsat i gang med efterforskningen af sagen. Også for at finde ud af, hvem gerningsmanden kunne være, og hvor personen befinder sig. Vi har endnu ikke fået konkrete henvendelser fra borgerne, siger vagtchef ved Grønlands Politi, Jørgen Madsen.

Politiet har ophævet afspærringer ved området.

Politiet har afhørt vidner i sagen men ønsker at tale med borgere, der kan have kendskab til skyderiet. Borgere, der kan sidde inde med viden om skudepisoden bedes rette henvendelse til politiet på tlf. 70 14 48.