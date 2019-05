Politiet på stor opgave ved ministerbesøg

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 03. maj 2019 - 11:13

Grønlands Politi får assistance af Rigspolitiet og danske politikredse, når den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo besøger Grønland på torsdag i næste uge.

Det oplyser politimester Bjørn Tegner Bay til Sermitsiaq.AG. Han gør det klart at sikkerheden i forbindelse med besøget er en stor opgave for politiet.

Mike Pompeo er den fjerde amerikanske udenrigsminister, der gæster Grønland. Han skal komme til Nuuk, hvor han skal mødes med blandt andet Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen. Og noget tyder på, at det er den sikkerhedspolitiske situation i Arktis, der har fået den amerikanske udenrigsminister til at vælge et besøg i Grønland.

Sparsomme oplysninger

Grønlands Politi er naturligvis inddraget i det forestående besøg.

- Jeg og mine kolleger vil af de indlysende grunde ikke udtale os i detaljer om karakteren og omfanget heraf, idet det kan kompromittere hele formålet med indsatsen, oplyser Bjørn Tegner Bay.

Han fremhæver, at politiet vil være af ”stort omfang i gadebilledet” mens den amerikanske udenrigsminister er i Nuuk.

- Når vi kommer nærmere, så er der en mulighed for, at vi får behov for at vejlede og orientere befolkningen.