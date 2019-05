USA's udenrigsminister gæster Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. maj 2019 - 20:27

Det er på vejen hjem fra Arktisk Råds ministermøde i Rovaniemi i Finland i næste uge, at han har valgt at lægge vejen forbi Nuuk. Han ventes at lande torsdag den 9. maj om formiddagen i et Hercules C-130-fly.

Fjerde udenrigsminister

Det er fjerde gang, at en amerikansk udenrigsminister gæster Grønland. Tidligere har Colin Powell, Hillary Clinton og John Kerry lagt vejen forbi verdens største ø.

Sidst i juni 2016 var det klimaet med Ilulissat-erklæringen, som fyldte dagsordenen, og meget tyder på, at det er den sikkerhedspolitiske situation i Arktis, der har fået den amerikanske udenrigsminister til at vælge et besøg i Grønland.

Med Mike Pompeos besøg bliver det den anden amerikanske udenrigsminister, som Kim Kielsen får mulighed for at møde. Sidst mødte han John Kerry i Ilulissat.

Programmet

Mike Pompeo skal mødes med Kim Kielsen i Hans Egede Hus i Kolonihavnen. Derefter er der møde med Naalakkersuisoq for Udenrigsområdet Ane Lone Bagger samt den danske udenrigsminister Anders Samuelsen.

Mike Pompeo har siden marts 2018 været USA’s udenrigsminister. Pompeo har tidligere været chef for CIA, og han har spillet en central rolle i forhandlingerne med Nordkorea.

Flere sikkerhedspolitiske analyser har udtrykt bekymring for den sikkerhedspolitiske situation i Arktis set i lyset af den oprustning, som Rusland foretager.

Lufthavns-investeringer

Den amerikanske forsvarsminister erklærede sidste efterår, at det amerikanske forsvar var parat til at investere i lufthavne til almene og militære formål. Siden er intet sket, og det imødeses med spænding, om Mike Pompeo vil løfte sløret for, hvad USA har tænkt sig at gøre militært i Grønland.

Nyheden om Pompeos besøg i Nuuk blev afsløret af US Department of State i dag. Efter Arktisk Råds møde i Finland gæster Pompeo de to europæiske hovedstæder Berlin og London, før turen går nordpå til Nuuk.

På den amerikanske hjemmeside står der følgende om formålet med besøget i Nuuk:

-De (de tre udenrigsministre fra USA, Grønland og Danmark, red.) vil diskutere fælles prioriteter i Arktis og muligheder for et udvidet engagement med Grønland.

Mike Pompeo skal udover besøget i Nuuk og møderne med Kim Kielsen og de to andre udenrigsministre til Kangerlussuaq for at møde medlemmer af New York Air National Guard, som yder vital støtte til international arktisk forskning, som det udtrykkes på den amerikanske hjemmeside.