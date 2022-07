Politiet opgiver sag om statue-hærværk

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. juli 2022 - 13:34

Lidt over to år efter, at Hans Egede-statuen ved Kolonihavnen i Nuuk blev overhældt med rød maling, opgiver politiet nu sagen. Hærværket skete natten før nationaldagen i 2020.

Sagen førte til en stor offentlig debat om, hvorvidt statuen skulle fjernes med henvisning til, at den symboliserer koloniseringen af Grønland.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at man ved hjælp af vidner fandt frem til fire mulige gerningsmænd, som alle blev sigtet.

- Der manglede dog afgørende beviser enten i form af sikre vidneudsagn eller tekniske beviser for, at der kunne rejses en tiltale i sagen, skriver politiet.

Har afhørt kunstner

Politiet har også afhørt kunstneren Aqqalu Berthelsen, der umidddelbart efter hærværket fandt sted udtalte til Sermitsiaq.AG, at han vidste, hvem der stod bag.

Afhøringen er først blevet gennem i denne uge, fordi kunstneren har befundet sig i Finland og Canada. Mandag blev afhøringen dog gennemført på et videolink fra Kredsretten i Nuuk til retten i White Horse i Canada.

Men heller ikke det førte til opklaringen af sagen:

- I retten sagde han, at han rigtig nok havde udtalt til Sermitsiaq, at han vidste, hvem der havde lavet hærværket. Han oplyste imidlertid, at han ikke vidste, hvem det var. Han havde udtalt sig om sagen til Sermitsiaq, fordi han ønskede omtale i sit virke som kunstner.

- Resultatet af afhøringen betyder, at politiet må opgive sagen, idet der ikke er tilstrækkelige beviser, der vil kunne føre til domfældelse af de fire sigtede personer, skriver politiet.

Statuen har tidligere været udsat for hærværk, og så sent som i marts i år blev der igen malet med rød maling på statuen.