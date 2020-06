Kunstner hylder vandalisering af statue

- Det kan ikke gå stærkt nok med at fjerne statuer, der symboliserer kolonialisme.

Sådan siger den grønlandske kunstner og musiker Aqqalu Berthelsen, efter Hans Egede-statuen i Nuuk er blevet vandaliseret på nationaldagen. Han har i de seneste ti år kæmpet for at få fjernet statuen. Han deltog ikke ved selve aktionen.

- Jeg er budbringer for dem, der vandaliserede statuen. Jeg er ikke direkte involveret i vandaliseringen, men jeg kender personerne, der gjorde det, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han har en meddelelse fra dem, som vandaliserede statuen natten til søndag. Den står på engelsk på følgende måde:

It’s about time that we stop celebrating colonizers and that we start taking back what is rightfully ours. It’s time to decolonize our minds and our country. No colonizer deserves to be on top of a mountain like that. We need to learn the truth of our history