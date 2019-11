Politiet om nye fartøjer: Fordele opvejer ulemper

Walter Turnowsky Mandag, 25. november 2019 - 15:00

Fordelene ved at erstatte tre ud af fire politikuttere med i alt fem hurtiggående fartøjer opvejer så langt ulemperne, vurderer Grønlands Politi.

Det fremgår af et svar af justitsminister Nick Hækkerup (Soc) til Aki-Matilda Høegh-Dam (S). Siumut-politikeren er særdeles kritisk overfor, at de mindre og hurtigere fartøjer skal erstatte tre af kutterne.

Nick Hækkerup har til sit svar fået et notat fra Grønlands Politi, og her fremgår det, at den større hastighed er så stor en fordel, at det så rigeligt opvejer de ulemper, der måtte være.

- I Grønlands Politis beslutning om at udskifte tre af de nuværende fire politikuttere i Grønland med fem hurtiggående fartøjer er der lagt størst vægt på at øge flådens operative anvendelighed, herunder hensynet til at redde flest mulige menneskeliv og kunne komme hurtigst muligt ud til bygder og byer i nødssituationer, hedder det i notatet fra Grønlands Politi.

LÆS OGSÅ: Politiet vil indkøbe fem nye patruljebåde

Videre hedder det, at hastigheden er altafgørende, når politiet skal rykke ud til en nødssituation til havs eller i en bygd. Ligeledes vægter man tungt, at man hurtigt kan komme kollegaer til undsætning for eksempel i tilfælde af skudvekslinger.

Derudover bliver det med de nye fartøjer muligt at stationere et af dem i Tasiilaq.

Is og søgang

Samtidig fremgår det, at man er ganske opmærksom på, at der er ting, som de nuværende kuttere kan, som de nye fartøjer ikke vil kunne.

- En af ulemperne forbundet med udskiftningen af politikutterne er, at de hurtiggående fartøjer grundet deres mindre størrelse har en begrænset kapacitet til at modstå høj søgang og sejle i isfyldt farvand.

- Grønlands Politi understreger i den forbindelse, at det er meget sjældente, at de nuværende politikuttere har være indsat i en SAR-operation, hvor det har været nødvendigt at sejle i is, som de nye fartøjer ikke ville kunne besejle.

Derudover kan man chartre private skibe samt trække på helikoptere, fly eller skibe far Arktisk Kommando, hvis der er for meget is eller søgang til, at de nye fartøjer kan sejle. Allerede i dag er politiet jævnligt tvunget til at chartre private skibe, fordi den ene kutter i det store og hele er ude af drift på grund af mandskabsmangel.

Bugsering

De nye fartøjer vil heller ikke i samme omfang kunne bugsere, som de nuværende kuttere. Men det er heller ikke først og fremmest en politiopgave at bugsere skibe og fartøjer, hvis ikke der fare for menneskeliv.

I de sidste fire år har politiet foretaget seks bugseringer, og kun det ene af dem ville de nye fartøjer ikke kunne mestre. I det tilfælde var der tale om en ren transportopgave.

Præcist hvad de ny fartøjer skal kunne er dog ikke endelig afklaret.

- Udarbejdelsen af kravspecifikation er stadig pågående, og det er derfor for tidligt at konkretisere, hvordan fartøjerne specifikt konstrueres til sådanne opgaver, fremgår det af justitsministerens svar.

Der har været holdt workshops i uge 36, hvor politifolk og besætningsmedlemmer kunne komme med input og ønsker til de nye fartøjer.

Fire af fartøjerne bliver på 40 til 50 fod og skal stationeres i henholdsvis Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Aasiaat. Det femte bliver på 25 til 30 fod og kommer til Tasiilaq.

De hurtige fartøjer ventes at blive sendt i udbud i starten af det nye år.