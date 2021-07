Politiet holder øje under Kapisillit-løbet

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 05. juli 2021 - 08:36

Politiet varsler, at de vil være ”stærkt tilstede for at sikre deltagernes sikkerhed” under ekstremsportsløbet den 8. til den 10. juli.

- Ud over, at Politiet vil have fokus på trygheden og sikkerheden i området under arrangementet, vil der i samme periode holdes øje med både og køretøjer, der vil være tilstede i området, forklarer politiet i en pressemeddelelse.

Politiet vil blandt andet holde særligt øje med spiritus sejladser, og at sejlende anvender sikkerhedsveste og andet sikkerhedsudstyr, som GPS, VHF med mere korrekt.

Spiritussejlads og manglende veste

Sidste år blev fire afsløret i spritsejlads, mens der blev oprettet tre sager om manglende redningsveste på enten jolle eller båd ved Kapisillit Festival, som afholdes i forbindelse med løbet fra Nuuk til Kapisillit, hvor deltagerne kan vælge at løbe 110 kilometer eller 40 Kilometer.

Det er syvende år i træk, at ekstremløbet afholdes mellem Nuuk og Kapisillit.

Udover at holde øje med søtrafikken vil politiet holde fokus på, at ATV’er ikke generer den offentlig fred og sikkerhed på området, samt tjekke om køretøjene er registreret korrekt, oplyser politiet i en pressemeddelelse.