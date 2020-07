Politikontrol: Fire afsløret i spritsejlads

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. juli 2020 - 08:28

Grønlands Politi havde på forhånd varslet, at de ville være til stede på Kapisillit Festivalen, og at ordensmagten ville have fokus på sikkerhed til søs.

På Facebook skriver politiet, at festivalen forløb stille og rolig med få undtagelser.

- Og vi fik en god snak med mange af de fremmødte gæster om god og sikker færden til søs, skriver Grønlands Politi.

I alt nåede politiet at kontrollere 63 både ved festivalen:

Lovpligtigt at medbringe redningsveste

- Man kan klare meget med god dialog, men i et par tilfælde så vi os nødsaget til at oprette sager for spiritussejlads og manglende redningsveste. Det blev til 4 sager om spiritussejlads og 3 sager om manglende redningsveste, skriver politiet.

Ifølge politiet blev flere sejlende overraskede over, at det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, som er ombord på båden.

Politiet minder i den forbindelse om, at det er føreren af båden, som er ansvarlig for, at der er det nødvendige antal redningsveste ombord.

- Og så skal man selvfølgelig ikke indtage alkohol, hvis man skal føre en båd, skriver politiet.