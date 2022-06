Politiet skal efterforske hvidhval-fangst

Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. juni 2022 - 16:45

Søndag 29. maj svømmede en flok hvidhvaler forbi ved Kuummiut, og 12 af dem blev fanget.

Det var bare det problem, at der ikke er kvote på hvidhvaler i Østgrønland, og at fangsten derfor kan være ulovlig.

Anders Sanimuinnaq, som er formand for fisker- og fangerforeningen i Kuummiut, siger til avisen AG, at der opstod forvirring under starten af fangsten, idet nogen troede, at de skød på narhvaler og ikke hvidhvaler.

– Der var så mange joller, at ordren om at stoppe fangsten ikke nåede ud til alle med det samme, hvorfor fangsten fortsatte i nogen tid. Hvidhvalerne var omringet i en lille fjord, mens narhvalerne var svømmet ind i ismasserne.

Blev delt ud til borgere

Fangsten blev konfiskeret fra fangerne i Kuumiut med det samme og blev efterfølgende uddelt til hele bygden på grund af mangel på opbevaringsfrysere, skriver avisen.

Departementet for Fangst og Fiskeri ville fredag i sidste uge ikke udtale sig om sagen med henvisning til, at det er en verserende sag.

Torsdag oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG, at sagen foreløbig er endt hos dem.

Foreslog kvotetildeling

I første omgang var meldingen fra politiet, at sagen sorterede under Selvstyret, men sagen er altså hos politiet.

- Der er oprettet en sag, og den skal nu efterforskes af politiet i Tasiilaq, fortæller Nadia Ankerfelt Rasmussen, presse- og kommunikationsmedarbejder hos Grønlands Politi.

Første melding i sagen lød på, at ni hvidhvaler var blevet nedlagt, men det rigtige antal er 12, oplyser politiet.

Det er Selvstyret, der har anmeldt den formentlig ulovlige fangst til politiet.

Ifølge Naleraq-politikeren Emanuel Nûko er fangsten blevet konfiskeret af myndighederne, hvorfor politikeren ville have vedtaget en kvote til området, så fangerne kunne få lov til at beholde kødet.

NAMMCO: Bestand er for lille

- Jeg kan sagtens forstå, at de blev konfiskeret, men borgerne mangler kød, og fødevarepriserne er steget kraftigt, sagde politikeren blandt andet til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Den Nordatlantiske Havpattedyrskommission, Nammco, der rådgiver omkring kvoter på hvaler, er der ikke bevis for, at bestandene af hvidhvaler i Østgrønland er store nok til at kunne bære fangst.