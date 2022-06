Hvaler fanget uden kvote: Politiker protesterer over konfiskation

Nukappiaaluk Hansen, Thomas Veirum Fredag, 03. juni 2022 - 13:06

Rettelse: Det fremgik tidligere, at hvidhvaler er fredede i Østgrønland. Det korrekte er, at der ikke er en kvote, så de må ikke fanges.

Der bør tildeles en ekstra kvote til Tasiilaq området, for at lovliggøre en fangst af hvidhvaler, som fandt sted søndag 29. maj. Det mener Naleraq-politikeren Emanuel Nûko.

Der er ikke kvoter på hvidhvaler i Østgrønland, da bestandene vurderes for små til fangst. Derfor må hvalerne ikke fanges.

Det skete dog alligevel søndag, da en flok hvidhvaler ifølge Emanuel Nûko kom forbi Kuummiut, hvor nogle af hvalerne blev fanget. Grønlands Politi oplyser, at der er tale om en fangst på ni hvidhvaler.

Nu kalder politikeren det uacceptabelt, at myndighederne har konfiskeret fangsten:

- Det er helt igennem uacceptabelt, at hele fangsten af hvidhvaler i Tasiilaq-distriktet søndag den 29. maj 2022 er blevet konfiskeret, vi må ikke drive fangst på de fangstdyr, som har udgjort en af det vigtigste livsgrundlag for vore forfædre, mener han.

Departement vil ikke udtale sig

Grønlands Politi fortalte tidligere på ugen, at der var sket ulovlig fangst i Østgrønland, og at det drejede sig om hvidhval.

Politiet ønskede på daværende tidspunkt ikke at uddybe sagen, da det var Departement for Fiskeri og Fangst, der havde ansvaret for at behandle sagen.

Departementet ønsker fredag morgen ikke at komme med yderligere oplysninger eller kommentere sagen med henvisning til, at der er tale om en verserende sag, og at det er en politisag.

I en pressemeddelelse skriver Emanuel Nûko videre, at han afleverede et forslag om en kvote til Tasiilaq til Inatsisartut mandag, men at han ikke har modtaget svar:

Foreslår kvote

- Jeg håber på, at der sættes kvoter på hvidhvaler. Jeg har ellers inviteret samtlige partier, om de gerne vil være med til at fremsætte forslag om kvoter for hvidhvaler, men jeg har ikke fået tilbagemeldinger fra samtlige partier, og det skuffer mig, og det er skammeligt, siger Emanuel Nûko.

Sermitsiaq.AG har også spurgt Emanuel Nûko, om det ikke vil underminere hele kvotesystemet, hvis fangere får lov at beholde ulovligt fangst. Her henviser Emanuel Nûko til, at forsyningssituationen ifølge ham er dårlig i Kuummiut:

- Jeg kan sagtens forstå, at de blev konfiskeret, men borgerne mangler kød, og fødevarepriserne er steget kraftigt, siger han.

NAMMCO: Bestanden er for lille til fangst

Politikeren mener også, at biologerne tager fejl vedrørende deres bekymring for bestandene af nar- og hvidhvaler i Østgrønland.

- De ældre siger også, at det er første gang, at der findes så mange hvid- og narhvaler i Østgrønland, lyder det blandt andet fra Emanuel Nûko, der varsler, at han vil fremsætte et nyt forslag på efterårssamlingen.

Det er Den Nordatlantiske Havpattedyrskommission, Nammco, der rådgiver omkring kvoter på narhvaler, og her har en arbejdsgruppe vurderet, at narhvalbestandene i Østgrønland er tæt på udryddelse inden for 10 år på grund af fangst. Ifølge NAMMCO er der heller ikke bevis for, at bestandene af hvidhvaler i Østgrønland er store nok til at kunne bære fangst.