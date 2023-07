Politidirektøren: Nødvendigt at få skærpet våbenloven

Jensine Berthelsen Onsdag, 12. juli 2023 - 17:50

De seneste ugers begivenheder er ifølge Politidirektør for Grønlands Politi, Bjørn Tegner Bay en klar indikator på at en skærpelse af våbenloven ikke kan vente længere.

- Vi har igennem de sidste 5-6 år ventet på en skærpelse af våbenloven. I mellemtiden er episoder, som politiet har måttet tage sig af og hvor trusler med brug af våben stigende. Det fordrer til et opråb til politikerne om, at vi ikke længere kan vente på tiltag, der skal sikre skærpelse af lovgivningen, påpeger Politidirektør Bjørn Tegner Bay overfor Sermitsiaq.AG.

Krav om opbevaring i våbenskab

Bjørn Tegner Bays første og største ønske er, at der bliver indført krav om opbevaring i et aflåst våbenskab.

Men samtidigt erkender han, at ikke alle hjem har råd til at have et våbenskab. Derfor er hans næste ønske, at man bliver forpligtiget til i det mindste at anskaffe sig et aftrækkerlås eller et cykellås, der kan sættes ind igennem våbnene, så ingen andre end ejeren kan åbne disse:

- Der er flere tilfælde, hvor folk i vrede har hentet andre folks våben, fordi de ved, hvor de ligger og hvor patronerne har været let tilgængelige, fordi den eneste krav er at patronerne skal være taget ud af skydevåbnet. Der er ikke nogen krav om, at de skal ligges et separat sted, så i mange tilfælde ligger skydevåbnet og patronerne i samme rum, eksempelvis i et skur eller på en båd.

Ud over at låse skydevåbnene kan man i loven få indført, at det bliver en pligt at få en aftrækkerlås i eller fjerne bundstykket af våbnene, påpeger Bjørn Tegner Bay.

- Selvom der stadig vil være risiko for at en ejer af et eller flere våben selv kan forårsage trusler, kan man på den måde i det mindste sikre sig imod tyveri af våbnet eller at børn tilegner sig våbnene, og det vil i sig selv være en kæmpe lettelse, påpeger Politidirektøren.

Man bør være fyldt 18 år for at kunne købe våben

Netop børn og skydevåben kan blive til en meget farlig cocktail, hvilket politiet også har erfaringer med. Det forhold at man blot skal være fyldt 12 år for at kunne købe og bruge skydevåben, er et område som også må og skal ændres radikalt:

- Børns manglende situationsfornemmelse for hvor farligt et skydevåben er, har vi desværre også erfaringer med. Det er ikke et særsyn at se børn med skydevåben. Eksempelvis kan politiet spotte børn med skydevåben på vej til et fjeld. Men politiet kan ikke gøre noget, fordi børnene er fyldt 12 år. Børnene kan bruge et påskud om at de skal på rypejagt, men hvad sker der, når der ikke er ryper at skyde efter? Børnene vil begynde at skyde til måls og risikoen for vådeskud er nærtstående. Derfor er det bydende nødvendigt at indføre skærpelse, dertil mener jeg at 18 års-krav er passende. Man skal være fyldt 18 år for at kunne køre bil, hvorfor skal man ikke være 18 år for at kunne købe våben? Spørger Politidirektøren.

Forbyd halvautomatiske våben

Grønlands Politi ser det også som et meget stort problem at erhvervsfangerne har adgang til at købe halvautomatiske våben.

Tegner Bay mener, at tilladelsen giver alt for stor risiko for at ikke-erhvervsfangere får adgang til disse våben. Samtidigt påpeger han at det er meget få fangstdyr man gerne må skyde med halvautomatisk skydevåben:

- Vi har desværre erfaringer med at andre borgere end lige erhvervsfangere har tilegnet sig halvautomatiske skydevåben. Vi beslaglægger halvautomatisk skydevåben som ikke erhvervsfangere har tilegnet sig påpeger Bjørn Tegner Bay og fortsætter:

- Senest har vi oplevet en episode i Narsaq, hvor en person med sådan en halvautomatisk skydevåben har udøvet trusler mod sagesløse personer. Og netop halvautomatiske skydevåben er meget farlige, når først en begynder at skyde med sådan et våben, kan vedkommende blive ved med at skyde. Der skal ifølge min mening være total forbud mod køb, besiddelse og brug af halvautomatiske skydevåben og det kan ikke gå hurtigt nok, slutter Politidirektør Bjørn Tegner Bay.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Naalakkersuisut om sagen.