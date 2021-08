Politi: Bøde for restaurantbesøg

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 05. august 2021 - 16:20

Grønlands politi tager løbende stikprøvekontroller for at sikre, at regler for at forebygge smittespredning af covid-19 overholdes. En 60-årig kvinde har nu fået en både på 3.000 kroner for at have overtrådt reglerne.

- Onsdag eftermiddag den 4. august 2021 ved 15.30-tiden besøgte politiet i Nuuk en lokal restaurant for at foretage en rutinemæssig kontrol. Ved kontrollen kunne det konstateres, at en 60-årig kvinde ikke var færdigvaccineret mod covid-19 og ikke var blevet testet negativ for smitte med covid-19 de seneste 48 timer, inden hun besøgte restauranten, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Kvinden er nu sigtet for at overtræde bekendtgørelsen om midlertidige adgangsrestriktioner for lokaler, hvortil offentligheden har adgang i perioden 31. juli til 10. august 2021.

- Hun har i dag den 5. august 2021 fået forkyndt et bødeforlæg på 3000 kr., og hun har valgt at vedkende sig bøden, oplyser politiet.

Kun færdig vaccineret og personer som har en negativ test indenfor 48 timer må kun tage på restauranter, barer og andre arrangementer indtil den 10. august.