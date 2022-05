Politiassistent hædret for at redde kvinde

Kassaaluk Kristensen Søndag, 15. maj 2022 - 11:23

Da en kvinde den 6. februar 2021 var havnet i vandet ved bådforeningen Iggiaa i Nuuk, handlede politiassisten Aputsiaq Hansen resolut, da han med fare for eget liv kravlede ud på den tynde is og reddede kvinden.

Nu hædrer Redningsmedailleselskabet Aputsiaq Hansen for hans indsats.

Torsdag modtog Aputsiaq Hansen et trofæ og et diplom af Rednindsmedailleselskabet.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er en stor ære at modtage en pris for ens arbejde. Jeg synes i forvejen, at det var stort at få dusøren og anerkendelsen første gang, så at få denne anerkendelse oven i giver selvfølgelig noget ekstra, siger politiassistent Aputsiaq Hansen.

Hædret af kolleger sidste år

Politiassistent Aputsiaq Hansen blev hædret af Grønlands Politi for sin indsats sidste år, hvor han modtog en dusør for at have reddet en kvinde op af vandet.

Siden anerkendelsen har Grønlands Politi indstillet Aputsiaq Hansen til Redningsmedailleselskabet, der hylder personer, der har tilsidesat sit eget liv og førlighed for at hjælpe andre mennesker i nød.

Om episoden den 6. februar 2021, hvor Aputsiaq Hansen reddede en kvinde op fra vandet ved Iggiaa i Nuuk siger han:

- Jeg tænkte, jeg måtte gøre noget. Jeg har en del erfaring i at bevæge på isen, så det gjorde det let at tage beslutningen om at kravle ud og hjælpe kvinden.