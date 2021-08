Politi på vaccinations-kontrol: Ingen bøder uddelt

Thomas Munk Veirum Søndag, 01. august 2021 - 10:39

Det var hovedsageligt i Nuuk, at politiet udførte kontroller af de nye krav om, at man skal være færdigvaccineret for at tage på restaurant eller bar.

Alternativt skal man kunne fremvise en negativ coronatest, der ikke er mere end 48 timer gammel.

De borgere, der blev kontrolleret, havde dog deres på det tørre, fortæller politiets vagtchef:

- Vi har lavet kontrol, men dem, vi kontrollerede, var alle ok, siger Nuno Larsen, vagtchef ved Grønlands Politi, til Sermitsiaq.AG.

Mange berusede

Ifølge reglerne er det politiet, der skal stå for at kontrollere, om folk er vaccineret eller testet, og personale på eksempelvis restauranter og værthuse er ikke forpligtet til at gøre det.

På trods af nye regler og fortsatte restriktioner i Nordgrønland har politiet haft nok at se til denne weekend:

- Der har været en del berusede folk på grund af lønningsdagen her ved månedsskiftet, fortæller vagchefen.