Politi søger vidner i sag om forsøg på manddrab

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 05. juli 2023 - 16:25

Har du set noget mistænkeligt, tumult eller lignende i og omkring Akiki i Nuussuaq mandag aften, hvor en 27-årig mand blev stukket ned med en kniv, så bedes du kontakte politiet.

Grønlands Politi efterlyser vidner der kan have set overfaldet mandag den 3. juli klokken 19.53 eller optræk til episoden i og omkring Akiki i Nuussuaq.

En 26-årig mand er sigtet i sagen og tilbageholdes i 28 dage. Han er sigtet for forsøg på manddrab.

- Nu hvor den mistænkte er tilbageholdt, skal vi i gang med at fastslå, hvad der rent faktisk skete. I den forbindelse vil vi meget gerne i kontakt med vidner, som har observeret noget mistænkeligt, tumult eller lignende i området omkring Akiki i Nuussuaq mandag aften, siger sektionsleder i efterforskningssektionen, politikommissær Malik Sandgreen.

Efterforskning i gang

Politiet efterlyser endvidere personer, der på anden vis kan have kendskab til episoden. Borgere der ved noget, har set eller hørt noget, bedes kontakte politiet på 70 14 48.

Grundlovsforhøret på den nu sigtede 26-årig mand blev holdt for lukkede døre tirsdag eftermiddag. Begge parter har argumenteret for lukkede døre med henvisning til, at flere vidner endnu ikke er afhørt og kan blive påvirket ved at læse om sagen, samt at personer kan være i fare, hvis der nævnes navne på anklagede eller offer i sagen.

Grønlands Politi oplyser, at politiet de kommende dage vil være ekstra synlige og være til stede i området i Nuussuaq.

- Har man oplysninger i sagen, er man derfor velkommen til at dele sin information med betjente i området, lyder det.