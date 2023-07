Polar Seafood på værft efter endnu et hashfund

Merete Lindstrøm Torsdag, 27. juli 2023 - 14:48

22. juli sejlde Polar Seafoods trawler Polar Nataarnaq ind i et isfjeld ud for sydgrønland. Skibet fik betydelige skader og ligger nu på værft på Færøerne.

LÆS OGSÅ: Polar Nataarnaq støder ind i isfjeld ved Sydgrønland: Ingen tilskadekomne

Direktør i Polar Seafood Miki Brøns, fortæller, at det vil tage nogen tid, før skibet er klar til at komme tilbage i produktion, men at de endnu ikke ved hvor længe.

Efter ulykken satte trawleren kurs mod Færøerne, for at komme på værft og få udbedret skaderne. Men undervejs gjorde besætningen et ubehageligt fund.

Mere hash ombord

1.8 kilo hash blev fundet i fabrikken, da de skulle gøre rent.

- Jeg er virkelig glad for, at vi har nogle ærlige medarbejdere, som straks underrettede os om fundet, siger direktør Miki Brøns til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Hashfund på rejetrawler: Fire kilo i DK - nu også fem kilo på Færøerne

Herefter er Grønlands Politi blevet orienteret og politiet på Færøernes blev tilkaldt for på opfordring fra Polar Seafoods ledelse at gennemgå skibet grundigt endnu engang, da det nåede tilbage til Thorshavn, for at sikre at der ikke er mere hash ombord, fortæller Miki Brøns.

Færøernes Politi er på sagen

Grønlands Politi bekræfter sagen overfor Sermitsisaq.AG og fortæller at sagens videre forløb er overgået til Færøernes Politi.

På grund af ulykken i Sydgrønland har skibet nemlig ikke været i havn i Grønland, før de måtte sejle tilbage til Færøerne for at komme på værft med skaderne.

Derfor efterforskes sagen om de sidste 1.8 kilo hash af politiet på Færøerne, oplyser Grønlands Politi.

Efter det seneste fund er der i alt fundet mere end 10 kilo hash ombord på Polar Nataarnaq efter trawlerens værftbesøg i Frederikshavn. Tolderne i Danmark og på Færøerne har fundet henholdsvis fire og fem kilo hash.