Polar Seafood donerer millionbeløb til sundhedsvæsenet

Den smittefarlige coronavirus har bredt sig som en steppebrand over hele verden, og har også ramt Grønland, hvor der nu er to personer, der konstateret smittet med virusset.

Nu hjælper Polar Seafood til i kampen mod covid-19 med en donation på to millioner kroner til sundhedsvæsenet.

- Corona kan ramme os alle, og vi har derfor også alle en stor interesse i at begrænse og forsinke udbredelsen mest muligt her i landet, siger Polar Seafoods administrerende direktør Jens Salling i pressemeddelelsen.

- Det kræver ekstraordinære ressourcer i vores sundhedsvæsen, der i forvejen har mere end rigeligt at gøre. Derfor har vi besluttet at donere to millioner kroner til ekstra teknologisk udstyr, fremhæver han.

Jens Salling siger, at det er op til sundhedsvæsenet hvad pengene konkret skal bruges til.

- Men vi ved fra Danmark, at den pludseligt opståede epidemi netop nu betyder et stort antal indlæggelser på sygehusenes intensivafdelinger, hvilket har krævet indkøb af for eksempel flere respiratorer. Hvis det samme gør sig gældende her i Grønland, vil vi gerne bidrage til, at øgede investeringer i dyrt teknologisk udstyr ikke skal forsinkes af pressede økonomiske bevillinger, siger han.

- Alle har en stor interesse i at opretholde så højt et aktivitetsniveau som muligt i erhvervslivet og på de mange andre områder, som holder samfundet i gang, lyder det fra Polar Seafoods administrerende direktør.