Nu to smittet: Nuuk isoleres - mange steder lukkes

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. marts 2020 - 12:40

Personen bor i Nuuk og kan have smittet andre i byen, oplyser Kim Kielsen.

Derfor igangsættes et beredskab klokken 16.00 i dag, hvor Epidemikommissionen vil forbyde arrangementer og at folk samles flere end ti personer. Det gælder såvel inden- som udendørs arrangementer.

Forbuddet gælder alene Nuuk og i tre uger.

Nuuk Center, barer og idrætsfaciliteter, herunder fittnescentre i Nuuk lukkes. Gæster på restuaranter, barer og cafeer er ikke tilladt i Nuuk. Levering ud af huset er fortsat lovligt. Enhver trafik ud af Nuuk – herunder med eget fartøj – er forbudt.

Alle uddannelsesinstitiutioner og daginstitutioner lukkes, men der foranstaltes en nødpasning. Man fremrykker lukningen af skolerne til at gælde fra i morgen.

Dagligvarerbutikker holdes åbent. Kunderne skal huske at holde afstand med mindst to meter til hinanden.

Nuuk-flyvning indstilles i dag

- Vi skal ikke gå i panik, understregede Kim Kielsen.

Øvrige byer og bygder er ikke omfattet af ovenstående.

Myndighederne har også lukket for udgående fly fra klokken 16.00 fra Nuuk. Dermed isolerer man Nuuk totalt.

Air Greenland har kort efter pressemødet oplyst, at de indstiller al passagertransport ud af Nuuk med øjeblikkelig virkning.

Landslægen

Landslægen oplyste, at der kun er tale om et nyt tilfælde.

- Men det er ikke åbenlyst, hvor vedkommende er blevet smittet. Det betyder, at vi har en situation, hvor der kan være spredning i samfundet. For at forhindre en egentlig epidemi sætter vi nu alle disse tiltag i værk. Men hold fast i, at vi ikke har en epidemi. Vi gør dette for at forebygge og undgå en epidemi.

- Tilfældet er opstået i universitetskredse. Alle der har været i kontakt med universitet skal være særlig opmærksom på, om de får symptomer. Vi opretholder, at vi tester her i Nuuk. Vi prøver at finde alle, der måtte være smittet. Vi er ikke i samme situation som i Danmark. Vi forudsætter stadigvæk, at vi kan inddæmme smitten. Og vi har gode muligheder for det, fordi vi sætter ind på et meget tidligt tidspunkt, hvor vi ikke oplever en egentlig smittespredning, sagde Henrik L. Hansen.

Mange hjem fra Danmark

Forudsætningen for, at det ikke skal gå galt, er, at man overholder myndighedernes forbud og anbefalinger.

- Der er rigtig mange, der er kommet hjem fra Danmark i de seneste dage. Det er helt afgørende, at disse mennesker handler ud fra de retningslinjer, vi har givet, sagde landslægen.

Han sendte en særlig opfordring til alle andre byer og bygder uden for Nuuk. Følg vore anbefalinger, så vi undgår, at situationen i Nuuk også vil komme til jer.

Efterforskning

Landslægen oplyste at man er i fuld gang med politiets hjælp at kontakte de mennesker, som den smittede person har været i kontakt med.

- Vi er i fuld gang med store ressourcer, der er i gang med at kontakte pesoner, som har været i kontakt med den pågældende, der har vist sig at være smittet. Heldigvis er det et stykke arbejde, som er typisk politiarbejde, oplyser Bjørn Tegner Bay.