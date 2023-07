Polar Seafood-direktør om hashfund: Det hører ingen steder hjemme

Merete Lindstrøm Onsdag, 19. juli 2023 - 07:46

Polar Seafoods direktør Miki Brøns beklager, at et af selskabets fartøjer er involveret i en sag, hvor der er gjort to større fund af hash på trawleren Polar Nataarnaq den seneste uge i Danmark og på Færøerne.

- Vi er utrolig kede af, at vores fartøjer bliver brugt til det her og at alle vores dygtige medarbejder er berørt af situationen. Det er ærgerligt, at det er en af vores egne, der har forsøgt at smugle på trawleren. Han er naturligvis ikke længere ansat hos os, understreger direktøren.

Polar Nataarnaq har netop overstået et besøg på værft på mere end tre uger, og den situation gør kontrollen endnu sværere end normalt, fortæller direktøren.

- Under værftsophold, kan der være 30-40 mennesker ombord, og det er svært at gardere sig mod sådan nogle ting i den situation.

Miki Brøns fortæller, at Polar Seafood selv orienterer tolderne om at komme forbi efter et værftsbesøg for at undgå at have hash eller andet ulovligt ombord, når skibet forlader havnen igen.

- Vi tager selv initiativ og forsøger at tage vores forholdsregler. Vi kan se, at det måske er på tide med yderligere kontrol af, hvad der kommer ombord, men det kan være utroligt svært at styre. Vi har et møde med politiet på torsdag for at drøfte, hvad vi skal gøre i fremtiden.

Alle mistænkeliggøres

Han påpeger, at sådan en sag går ud over alle implicerede ombord.

- På Færøerne var det også besætning ombord, som havde set frem til at møde deres familie og venner, mens vi lå i Thorshavn, men i stedet er de blevet tilbageholdt af politiet sammen med de andre på skibet, det er ikke rart for nogen af vores ansatte at blive mistænkelig fgjort på den måde, påpeger han.

Tidligere er der også fundet hash ombord på en Royal Greenland trawler og på et af Royal Arctic Lines fragtskibe. Sådan vil det være, så længe der er et marked i Grønland for at afsætte varerne, erkender Miki Brøns.

- Hash hører ingen steder hjemme, hverken i vores samfund eller på vores skibe, slår han fast.