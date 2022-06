Podcast skal give større indblik i skiskydning

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 07. juni 2022 - 12:47

For at give folk et større indblik i sporten skiskydning har OL-deltager Ukaleq Slettemark og ekspert Kristian Bonne Wulff startet podcasten 'Studio .22'

- Idéen opstod, fordi jeg ved, der er mange, der kan lide at følge med, men fordi de ikke har prøvet det selv eller at sporten måske er lidt fjern for dem der kommer fra Grønland og Danmark, så ved de egentlig ikke så meget om det, siger Ukaleq Slettemark til Sermitsiaq.AG.

Hun håber, at det vil gøre det endnu mere spændende at følge med i skiskydning.

- Når man har en dybere forståelse for det, gør det at interessen kan opretholdes selvom der ikke er konkurrencer i øjebliekket. Jeg vil også gerne dele mere af min træningshverdag, lyder det fra Ukaleq Slettemark.

Hun deltog ved vinter-OL tidligere i år, hvor hun skød 20 pletskud ud af 20 mulige i sin OL-debut.

Hør podcasten ved at trykke her

