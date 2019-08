PN: Inatsisartut risikerer at bryde loven med lufthavnsprojektet

Walter Turnowsky Onsdag, 07. august 2019 - 14:43

Hvis Selvstyret tager lån til finansiering af infrastruktur-projekter, så skal det give en langsigtet finanspolitisk gevinst. Det fremgår af budgetloven.

Men netop dette, er der ingen garanti for, når det gælder lufthavnsprojekterne, siger Pele Broberg (PN).

- Kalaallit Airports er på finansloven, og dermed er man også forpligtet til at overholde budgetlovens bestemmelse om, at der skal være en samfundsøkonomiske gevinst ved projektet, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Men det kan ikke dokumenteres - tværtimod.

Bevarelse af Kangerlussuaq giver underskud

Når Pele Broberg stiller spørgsmålstegn ved den samfundsøkonomiske gevinst, så skyldes det især spørgsmålet om Kangerlussuaqs fremtid, som fortsat ikke er endelig afklaret, men hvor Naalakkersuisut har meldt ud, at lufthavnen skal bevares.

De oprindelige beregninger for lufthavnspakken viste, der kun er en samfundsøkonomiske gevinst ved projektet, hvis Kangerlussuaq omdannes til heliport. Efter tilsagnet om den danske medfinansiering af lufthavnene viste nye beregninger, at også bevarelsen af en 1.500 meter bane vil give en lille samfundsøkonomisk gevinst.

- Men Naalakkersuisut har jo meldt ud, at man vil bevare den fulde banelængde. Alene prisen på renoveringen af landingsbanen i Kangerlussuaq vil betyde, at den samfundsøkonomiske gevinst bliver forvandlet til et underskud på over en halv milliard over de næste 25 år, siger Pele Broberg (PN).

- Dermed vil det være et brud på budgetloven, hvis man går videre med lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, og samtidigt bevarer Kangerlussuaq med den fulde banelængde.

- Finansudvalg bør stoppe underskrivelse

En stor del af de mere detaljerede oplysninger om lufthavnsprojekterne har kun finans- og skatteudvalget og ikke de øvrige medlemmer af Inatsisartut kendt til, da oplysningerne har været underlagt fortrolighed.

- Det betyder, at det nu er finansudvalgets ansvar og opgave, at orientere Inatsisartut om, at nu hænger projektet ikke længere økonomisk sammen. Forudsætningerne for Inatsisartuts vedtagelse af projektet er skredet.

Derfor mener Pele Broberg, at finans- og skatteudvalget nu må trække i håndbremsen inden Kalaallit Airports og Munck Gruppen på tirsdag underskriver kontrakten om byggeriet af landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat.

- Jeg har udtrykkelig gjort finansudvalgets medlemmer opmærksom på, at denne lov eksisterer, og at man har et ansvar for at sørge for at overholde det.

Udvalgsmedlemmerne må som udgangspunkt ikke referere oplysninger fra møderne. Derimod kan de godt fortælle, hvad de selv har sagt.

- Jeg ved jo ikke om der er nogen, der fortolker denne lov anderledes end jeg gør. Men min opfattelse er, at hvis man kører videre med det her, så er man nødt til at kigge på, om nogen kan stilles til ansvar for det her.