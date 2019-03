PN, NQ og IA peger på den statsminister der giver mest

Walter Turnowsky Onsdag, 20. marts 2019 - 12:48

Partii Naleraq melder sig nu også blandt de partier, der ikke på forhånd vil pege på, om det er Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet eller Lars Løkke Rasmussen fra Venstre, der skal sætte sig i statsministerstolen.

- Vi fra Partii Naleraq går til valg på at skabe forbedringer for borgernes hverdag i Grønland, også selvom vi ikke bliver sponseret af et bestemt dansk parti. Når vælgernes stemmer er talt op både her og i Danmark, afventer vi invitation til dialog. Indtil da er der ingen bånd, der binder, hedder det i en pressemeddelelse fra partiet.

Ikke samme dagsorden

Skulle situationen opstå, hvor de grønlandske mandater bliver tungen på vægtskålen, så vil Aleqa Hammond (NQ) benytte lejligheden til at søge maksimal indflydelse i stedet for på forhånd at knytte sig til et søsterparti.

- Relationerne mellem Danmark og Grønland har ændret sig. Så et grønlandske parti og et eventuelt dansk søsterparti har ikke nødvendigvis den samme dagsorden, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Vi skal tænke som et land og søge mest mulig indflydelse på Grønlands vegne. Og det betyder, at vi ikke på forhånd blindt skal pege på en statsministerkandidat.

Vil være forligspart

Også Aaja Chemnitz Larsen (IA) er forberedt på at presse Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, hvis hun skulle ende med at sidde med det afgørende mandat.

- I det tilfælde vi har et stærkt forhandlingsmandat, så skal det bruges til at sikre så stor indflydelse som muligt for Grønland, siger hun til Sermitsiaq.AG.

I denne folketingsperiode har de grønlandske folketingsmedlemmer for første gang været med til finanslovsforhandlingerne og er ligeledes blevet hørt i forbindelse med forlig på justits- og forsvarsområdet. En udvikling som både Aaja Chemnitz Larsen og Aleqa Hammond kalder historisk. De er dog ikke parter i selve forliget, og det må være næste skridt, mener IA's folketingsmedlem.

- Vi skal være direkte med i forhandlingerne, og ikke være en slags b-medlemmer af Folketinget, siger hun.

Derudover vil hun arbejde for regelmæssige møder med en kommende statsminister, så de grønlandske stemmer bliver inddraget tidligt i samtlige spørgsmål, der vedrører Grønland og Arktis. Aaja Chemnitz Larsen fortæller, at hun er godt på vej til at konkretisere hendes krav til den kommende danske regering.

Tre krav fra NQ

Aleqa Hammond oplyser, at hun har tre hovedkrav ved eventuelle kommende regeringsforhandlinger.

1. Grønland skal have flere udenrigspolitiske kompetencer.

2. Grønland skal sidde med ved bordet i samtlige internationale fora, der vedrører Arktis.

3. Der skal indgås en særaftale mellem Grønland, Danmark og USA på forsvarsområdet, der sikrer, at Grønland får mest muligt ud af den amerikanske tilstedeværelse.

- Hvis jeg bliver valgt, forventer jeg at blive inviteret til forhandlinger, hvad enten det er Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.

Mere inddragelse uanset udfald

Aaja Chemnitz Larsen peger på, at man også har indflydelse, selv om man ikke sidder med det afgørende mandat. Således blev hun inviteret til forhandlinger og fik indflydelse på afsnittet om Grønland i det nuværende regeringsgrundlag.

- Uanset om det bliver Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen, der bliver statsminister, så har jeg en klar forventning om en endnu bedre inddragelse i den kommende valgperiode.