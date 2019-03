Ineqi langer ud efter Aleqa: Til salg for højeste bydende

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. marts 2019 - 07:56

Siumut vil fortsat pege på statsministerkandidaten fra søsterpartiet, Socialdemokraterne. Det fastslår folketingskandidat Ineqi Kielsen i en pressemeddelelse.

Reaktionen kommer efter at Aleqa Hammond (NQ) i går meldte ud, at hun vil støtte den statsministerkandidat, der giver mest til Grønland. En udmelding som Ineqi Kielsen ser, som at hun kan købes af højestebydende.

- På det seneste har flere grønlandske og færøske partier blandt andet meldt ud, at de vil sælge deres mandat til den statsministerkandidat, der giver størst indrømmelser til henholdsis Grønland og Færøerne. Selvom det er prisværdigt, at politikere kæmper for deres overbevisning, mener vi ikke, at den vej er helt gennemtænkt, mener Ineqi Kielsen.

Godt samarbejde med Løkke

Siumut-kanidaten anerkender, at der har været et godt samarbejde mellem den blå regering i Danmark og de Siumut-ledede koalitioner i Grønland. Den forbedrede forståelse har ifølge ham ført til nye vækstinitiativer for grønlandske virksomheder og iværksættere samt dansk engagement i anlægget af de nye grønlandske lufthavne.

- Selvom der har været et godt samarbejde mellem Grønlands og Danmarks regeringer i denne valgperiode, og vi har flyttet os et par skridt i den rigtige retning, har Siumut alligevel besluttet igen at pege på Socialdemokratiets formand som statsminister for Danmark, fordi vi grundlæggende tror, at det vil være bedst for Grønland, at partierne peger på deres foretrukne kandidat inden valget.

Støtte til selvstændighed

Ineqi Kielsen forsikrer, at han vil benytte sit eventuelle mandat til at forhandle finanslov og forlig - uanset regeringens farve.

Men når det gælder Grønlands vej mod selvstændighed, er han mere støtte hos Mette Frederiksen.

- Under sit besøg hos SIKs jubilæum og ved Siumuts sommermøde i 2016 udtalte Mette Frederiksen, at hun anser vi det for naturligt, at Grønland arbejder mod selvstændighed, fordi ambitionen om selvstændighed er med til at definere os som folk. Den støtte har ingen anden dansk statsministerkandidat nogensinde udtrykt.