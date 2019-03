Aleqa Hammond vil ikke vælge side

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. marts 2019 - 09:26

Aleqa Hammond (NQ) ønsker forud for det kommende folketingsvalg at stå frit og støtte den statsministerkandidat, der vil give partiet det bedste tilbud til gavn for de grønlandske vælgere.

- Jeg har med glæde noteret mig, at flere af mine kolleger til folketingsvalget fra både Grønland og Færøerne, nu vælger samme strategi, som jeg har gjort i denne valgperiode. Nemlig at indgå aftaler med den danske regeringskoalition, som gavner deres land bedst og giver mest tilbage til deres vælgere. Jeg er således ikke i tvivl om, at min aftale med Venstre om ikke at vælte deres regering i denne periode har gavnet Grønland langt mere, end det samarbejde, jeg før havde med Socialdemokraterne i oppositionen, siger Aleqa Hammond i en pressemeddelelse.

Hun peger på, at aftalen med Venstre sikrede, at Grønland igen fik formandskabet i grønlandsudvalget.

Bedre forhandlingsklima

Aftalen med Venstre skabte desuden grundlag for et bedre samarbejds- og forhandlingsklima mellem Grønland og Danmark, mener hun og siger:

- Det gav også grundlag for, at regeringen helt anderledes trygt kunne gå ind i et samarbejde med de grønlandske medlemmer og Nalaakkersuisut om både bedre forhold på forsvarsområdet, på justitsområdet og omkring penge til oprydning efter gamle militæranlæg. På samme måde som det var med til udvirke, at regeringen indgik en aftale med Nalaakkersuisut om fremtidigt erhvervssamarbejde og finansiering af lufthavnene samt støtte til billigere lån i udlandet, udtaler hun.

Hvis Aleqa Hammond skulle blive genvalgt til Folketinget, så ønsker hun at videreføre sine gode erfaringer med at forhandle på tværs af partier, bliver det fastslået i pressemeddelelsen.