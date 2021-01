Placering af omstridt forbrændingsanlæg i spil

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. januar 2021 - 12:00

Flere virksomheder i Nuuk har i en høringsrunde været kritiske overfor, at det nye forbrændingsanlæg skulle ligge på Fyrø, tæt på Nuuk, den nye atlanthavn og fødevarevirksomheder.

Nu viser det sig, at forretningsplanen igennem de senere år har forandret sig, så forudsætningerne for at placere forbrændingsanlægget på halvøen er blevet en helt anden.

Ny business-case

- For tre år siden var det vores forventning, at affald fra eksempelvis Paamiut og Sydgrønland skulle sejles ind til det kommende forbrændingsanlæg i Nuuk. Af den grund var en havnerelateret placering på Fyrø oplagt, siger direktør i affaldsselskabet Esani A/S, Frank Rasmussen, til Sermitsiaq.AG.

- Men i de senere år er mængderne af affald i Nuuk blot steget, så hovedstaden nu står for 44 procent af hele den grønlandske affaldsmængde. Det betyder, at det kommende forbrændingsanlæg alene skal bortskaffe affald fra Nuuk, forklarer Frank Rasmussen.

- Dermed behøver selve forbrændingsanlægget nødvendigvis ikke at ligge på Fyrø, fastslår Frank Rasmussen, der understreger, at det er politikerne, der skal træffe den endelige afgørelse om, hvor et nyt forbrændingsanlæg skal ligge i hovedstaden.

To nye anlæg

Efter planen skal det nye forbrændingsanlæg i Nuuk stå klar i 2024, mens forbrændingsanlægget i Sisimiut vil være i drift fra 2022/23.

Frank Rasmussen påpeger, at det fælleskommunale affaldsselskab Esani A/S uanset de ændrede forudsætninger fortsat vil have behov for havnen i Nuuk. Men ikke i samme grad, som der lå i den oprindelige plan.

- Når eksempelvis det kommende forbrændingsanlæg i Sisimiut skal have et serviceeftersyn, så kan det være nødvendigt, at anlægget i Nuuk skal modtage affald, der var beregnet til Sisimiut, mens service-eftersynet pågår. I det tilfælde vil det være muligt blot at transportere affaldet fra havnen og til en eventuel ny placering, forklarer Frank Rasmussen.

Desuden vil eksempelvis jernskrot fra andre byer skulle samles for senere at blive eksporteret til videre forarbejdning i udlandet.

Fjernvarme

Nukissiorfiit og Esani A/S afslørede den 22. december, at man havde indgået en aftale om, at man vil aftage varmen fra de to anlæg og udnytte den til fjernvarme.